連假首日國道好塞！ 紫爆路段出現 時速不到20公里
今天是春節連假第一天，國道上午8時左右就開始塞，高速公路局表示，包括楊梅至新竹、彰化至埔鹽等都是重點壅塞路段，根據高公局資訊顯示，目前國道10號鼎金系統到左營西向行車速度每小時只有19公里，車流量超級塞，另外，國3、國1也有許多路段時速不滿50公里。
連假第一天，上午8時國道部分路段就開始壅塞，國道1號竹北到新竹上午行車速度每小時只有20公里，國1三、五管制站到過港隧道也只有36公里。另外，國1高雄端系統、台68竹東端到竹東、國10鼎金系統到左營等也不到50公里。
根據高公局資訊顯示，下午2時左右，國道10號鼎金系統到左營西向行車速度每小時只有19公里，國1三、五管制站到過港隧道只有36公里，國3茄苳到香山公里、國1高雄端到第二貨櫃中心37公里，其餘國1竹北到新竹，國1彰化到埔鹽也都不到50公里。
高公局表示，今天部分路段因事故影響造成車流回堵壅塞情形，包括國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，國3南向樹林至關西等，故請民眾務必注意行車秩序與安全。
高公局指出，預計國1彰化路段、國3南投路段及國5南港系統-坪林等南向路段下午可能出現車多壅塞情形，建議用路人透過該局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，並請收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用高速公路1968網站及App查詢最新國道路況作好行程規畫。
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