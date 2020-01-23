連假首日國道好塞！ 紫爆路段出現 時速不到20公里

今天是春節連假第一天，國道上午8時左右就開始塞，高速公路局表示，包括楊梅至新竹、彰化至埔鹽等都是重點壅塞路段，根據高公局資訊顯示，目前國道10號鼎金系統到左營西向行車速度每小時只有19公里，車流量超級塞，另外，國3、國1也有許多路段時速不滿50公里。

連假第一天，上午8時國道部分路段就開始壅塞，國道1號竹北到新竹上午行車速度每小時只有20公里，國1三、五管制站到過港隧道也只有36公里。另外，國1高雄端系統、台68竹東端到竹東、國10鼎金系統到左營等也不到50公里。

根據高公局資訊顯示，下午2時左右，國道10號鼎金系統到左營西向行車速度每小時只有19公里，國1三、五管制站到過港隧道只有36公里，國3茄苳到香山公里、國1高雄端到第二貨櫃中心37公里，其餘國1竹北到新竹，國1彰化到埔鹽也都不到50公里。

高公局表示，今天部分路段因事故影響造成車流回堵壅塞情形，包括國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，國3南向樹林至關西等，故請民眾務必注意行車秩序與安全。