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連假第一天國1彰化段下午壅塞 預計晚間才舒緩

2020-01-23 14:31聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

國道一號彰化路段每逢連續假期容易塞車，今年農曆春節提早從小年夜開始放假，原本希望能夠分散車潮，但從昨天中午開始國道就湧入車輛，今天在彰化系統至埔鹽系統間路段，上午開始走走停停，平均時速在40公里以下，下午部分路段更是塞到時速只有20公里以下。

國道三隊交通組長張弘杰說，昨天中午開始車潮湧現，包括國一南下三義到中港交流道路段以及彰化到員林路段塞車，但到晚餐過後約7、8點後就紓解，今天上午國一埔鹽系統至彰化系統南下路段發生兩起擦撞交通事故，影響後方行車，但下午出門的人更多，車流量頗大，呼籲用路人注意車距以及前方狀況，避免急煞發生衝撞，今天可能也要到晚上車潮才會舒緩。

國道一號南下彰化路段今天出現塞車潮。記者林敬家／攝影
國道一號南下彰化路段今天出現塞車潮。記者林敬家／攝影
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國道一號南下彰化路段今天出現塞車潮。記者林敬家／攝影
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國道車潮塞車

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