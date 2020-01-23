四大原則、兩大禁忌 慢性病患安心吃藥好過年

相較於日常的餐飲，年節飲食菜色豐富，內容變化多，慢性病患的餐桌上，一定會出現許多平常較少吃的食物或飲料。到底可不可以享用？專業藥師提醒，四大原則和兩大禁忌一定要記得，其他要視藥品類型而定，但都不難理解。如果慢性病患都能了解自己的飲食原則，便能安心過好年。

亞東醫院藥師羅睿歸納，要減少用藥交互作用，最基本的原則有四項，希望每個慢性病患都能夠好好遵守。

首先是要主動告知醫師，目前有在服用的藥物有哪些。再者是用藥前先閱讀藥袋上的使用說明和注意事項，不要太快就把藥袋丟掉。其次是吃藥一定要配白開水。最後如果有任何疑慮或藥袋說明仍無法回答的問題，問醫師或藥師最保險。

不同類型的常見藥物，要避免與飲食發生交互作用，有不同的重點需要注意。羅睿表示，腸胃藥通常都會受到食物的影響，建議要空腹吃；某些血糖藥則相反，通常得搭著食物，才能減少藥品的副作用、提升藥效，所以血糖藥一定照著藥袋說明吃。

羅睿提醒，喜歡吃水果、喝果汁的人要注意，葡萄柚、柚子包含他們的果汁，都會加強多種慢性病常用藥的副作用。

例如降血脂藥遇到葡萄柚、柚子，體內藥物濃度會上升，嚴重的話可能導致橫紋肌溶解的副作用。另外葡萄柚也可能和某些血壓藥有交互作用，導致血壓太低或心悸。此外，使用安眠鎮定劑的人要特別小心，和這類水果也會有交互作用，會造成過度嗜睡或暈眩。

羅睿表示，吃一次葡萄柚或喝一次葡萄柚汁，對於用藥的影響會持續三天，所以錯開服用是不可行的做法。建議有服用降血壓、降血脂、鎮定安眠藥的人，最好完全避免攝取葡萄柚。

另一個慢性病患應該完全避免的飲料，就是酒類。

羅睿表示，這是因每個人代謝酒精的速度差異很大，而且酒精對藥物作用的影響不容小覷。當酒精遇到消炎止痛藥，會增加肝毒性、胃出血風險；遇到某些抗生素會增加宿醉的噁心嘔吐感；遇到某些降血糖藥，會導致低血糖、頭暈。這些副作用都很不舒服，甚至有危險，因此服藥者不應飲酒。

有些飲料不是服藥禁忌，但因會影響藥物正常代謝，需特別注意錯開服藥時間。

羅睿指出，含咖啡因飲料會增加藥物濃度和副作用，也可能導致心悸、頭痛、失眠，建議一定要和藥物錯開至少半小時。牛奶因為含有鈣、鎂、鐵離子，會降低甲狀腺素和某些抗生素的吸收效果。果汁因為大多為酸性，會影響藥品的溶解速度和吸收率，因此建議牛奶或果汁至少要和藥物錯開二到四小時。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康