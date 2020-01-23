武漢肺炎民眾戴口罩自保 為何專櫃人員想戴卻不能戴？

「武漢肺炎」境外確診病例愈來愈多，加上進入春節旅遊高峰，台灣也開始防範「武漢肺炎」大作戰，不少民眾紛紛搶購口罩預防傳染，但有民眾去了趟台北101購物中心卻發現，品牌專櫃人員怎麼都沒戴口罩，員工表示「自己也很想戴口罩，但上面（品牌）不是很希望我們戴口罩」原來就怕影響精品品牌形象，該民眾於是在臉書呼籲為第一線服務人員發聲，讓他們可以選擇把口罩戴起來。

台北101身為台灣觀光地標，自然遊客不會少，雖然陸客相較過去已經少很多了，但相較其他商場，仍是陸客、觀光客來台購物遊玩的地標。有網友在臉書發聲，指出自己到台北101，遇上整團沒戴口罩的陸客，她自己去台北101這種一級戰區當然戴上口罩，卻發現多數專櫃人員都沒戴口罩詢問後發現，專櫃人員是想戴卻不能戴。

專櫃人員指出，「其實我們真的很想戴，家裡有老有小的，年節人肯定又多，但上面不是很希望我們戴口罩，覺得看起來不是很恰當，雖然沒強制說不行，但你知道精品形象很重要。」商場也擔心戴口罩的行為會引起民眾恐慌。

對此，台北101回應，由於台北101跟各品牌關係是場地承攬合約，基本上只能尊重各品牌的管理決定，無法直接干預。但針對台北101員工、客服開放自主管理，可自行決定是否配戴口罩。台北101指出，每天都跟疾管局保持聯繫，根據疫情狀況檢視防禦措施，目前已進行口罩、耳溫槍、消毒液盤點確保數量充足，另外，大樓也針對體溫檢測機進行測試，視疫情變化狀況進而強化防護措施。

另外，全台最多百貨據點的新光三越表示，除了食品相關人員依規定須配戴口罩之外，員工有感冒症狀或做預防措施等自主健康管理皆可配戴口罩。日前已啟動防疫安控會議，進行各部門的任務分工，包括加強公共區域的環境清潔、人員健康衛生的宣導、落實疫情通報流程、備妥相關防疫用品等，並將全力配合政府的防疫政策共同防堵疫情發展。