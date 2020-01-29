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滾筒式真的比直立式好嗎？日本達人解洗衣5迷思

2020-01-29 18:30聯合新聞網 綜合報導

日本洗衣達人茂木康之指出，一般人對洗衣有許多疑問和誤解。示意圖／美聯社
日本洗衣達人茂木康之指出，一般人對洗衣有許多疑問和誤解。示意圖／美聯社
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在食衣住行的日常生活中，洗衣算是每個人生活中都不可或缺的一項「勞動」。然而，你真的知道怎麼樣洗衣服最好嗎？日本雜誌「女性自身」訪問了日本洗衣達人「洗衣兄弟」的成員茂木康之，他表示，其實一般大眾對於洗衣存在著許多誤解和疑問，他舉出了五個例子，讓讀者朋友們猜猜，哪些是正確的？哪些又是錯誤的呢？

Q1：待洗衣物脫下來之後直接放在洗衣機，方便又好洗。

錯！脫下的衣服如果直接放進洗衣機，會滋生細菌，進而發臭。為防止細菌滋生，應將衣物放置在通風良好的籃子裡，同時，也必須注意不要放置過長的時間，一般來說，脫下後二十四小時以內洗衣是最理想的。

Q2：滾筒式洗衣機比直立式更能洗淨污垢

錯。歐美的滾筒式洗衣機雖然市占率較高，但由於歐美國家的水質屬於礦物質較多的硬水，污垢較難洗淨，所以需要用滾筒拍打。而在日本較為普遍的直立式洗衣機，則是配合日本的軟水水質，利用強力水流洗淨汙垢。

台灣的水質主要以南北分界，北部屬於軟水水質，中南東部則主要屬於硬水水質，搭配當地水質更能達到洗淨效果，詳細水質可上自來水公司查詢。

Q3：脫水時間越短，越方便曬乾、整理

正確。對於每天洗襯衫，或是不喜歡燙衣服的人來說，建議設定脫水時間為一分鐘。在水份未完全脫乾的情況下曬衣服，可以藉由水的重量讓皺摺自然撫平，也省去熨斗傷害對衣服質料造成的負擔。

Q4：陰乾應選在狹窄的房間

正確。雖然感覺上好像在寬闊的房間陰乾比較快，但其實狹窄的房間更容易透過空調和除濕機調節濕度與溫度，可以省下一半的時間。使用浴室乾燥機更是上上之選。

Q5：衣物在日光直射處曝曬是最好的

錯。衣物若在日曬處曝曬晾乾，會受到紫外線的影響，導致褪色，尤其是色彩鮮豔的衣服更容易發生這樣的狀況。在室內風乾才能避免對衣服造成負擔。如果堅持要在室外曬乾，也應該先將衣服翻到反面。

水質

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