房間溫度每降低一度就老兩歲 研究證實室溫過低對腦有影響

日本研究證明，居住環境室溫對腦部健康會產生影響。示意圖／ingimage 分享 facebook

為了節省暖氣費用，有些人寧可忍受寒冬，也不願意打開空調。然而，最新的研究中指出，在寒冷環境下生活的人，比起一般人更容易老化。

日本慶應義塾大學理工學院教授伊香賀俊治指出，「我們在高知縣檮原町和山口縣長門市，根據40~90歲的150位受試者進行腦部MRI攝影後將之數據化，研究居住環境的室溫和腦部健康狀態之間的關係。我們發現居住的室溫越低、腦部的健康狀態越差。這種腦部狀態和一般的高齡長者腦部狀態類似。也就是說，在低溫環境下生活的人，腦會更接近老年人的狀態。室溫每下降一度，腦部的健康就會老化兩歲左右。」

伊香賀教授更進一步表示，由於身處寒冷環境，為了防止體溫過低，身體會自動收縮血管、造成血壓上升。一旦血壓過高，血管受傷，就會形成微小的血栓，引起細小血管破裂，傷害腦部。這些傷害一旦累積，腦內的神經傳遞就會變得不順暢；負責記憶與運動的腦機能一旦降低，就會造成老化，甚至有演變成失智症的風險，「低溫環境所造成的腦部問題，比老化導致的腦部問題更加嚴重。此外，由於低溫環境之下，大多數人會降低運動的慾望，而運動又剛好是防範失智症的重要環節。」

「大阪府方面更是研究了浴室溫度和照護需求評估之間的關係，發現浴室室溫13度的人比起15度的人，更需要接受照護，健康壽命也會減少四年左右。」

呼籲民眾，為了避免大腦老化和引發失智症的風險，在適當時機也應盡量使用空調提高室內溫度，以避免腦部因為低溫受損，才能延長壽命。