勤刷牙還是牙周病 改看中醫連牙肉都長出來

60歲王姓粉領族有牙周病，常因牙齦萎縮，牙齒鬆動、酸軟，連咬一般食物都困難重重，成了牙醫診所常客，但牙醫診所難預約，她飯後都勤刷牙自救，但還是常牙痛難耐，只好改看中醫，經中醫師林育誠辨證後確診為胃火上炎，改吃中藥，再搭配戒辣、避免熬夜，並勤用沖牙機，沒想到牙齦新生出健康的牙肉組織，不再齒牙動搖，讓她萬分驚喜，逢人便說，她以前無辣不歡，現在不敢再吃辣了！她還建議，刷牙不夠，一定還要用沖牙機才夠力。

中醫師林育誠建議，很多人刷牙時出血不以為意，以為是火氣大，其實可能是牙周病徵兆。過年快到了，民眾若有牙周病困擾，應慎選食物，避免吃辣炸烤食物，作息正常，並且做好牙齒清潔，有健康的牙肉，才能吃好睡好正常咀嚼，擁有健康生活。

王姓粉領族說，她被牙周病折磨了十多年，因為牙醫難預約，改接受中醫治療，她除了吃中藥，中醫師也建議她不要再吃辣，無辣不歡的她為了健康，努力戒辣，除了刷牙，也搭配使用沖牙機，沖牙同時也按摩牙齦，不但治好牙周病，牙齦也長出新牙肉，使她的牙齦比之前更穩固，牙齒也不再搖搖晃晃，吃飯也不再喊牙痛。

中醫師林育誠說，王姓女病患的牙病辨證為胃火上炎，除了以中藥治療外，也了解她的飲食偏重辣炸丶烤物，尤其是嗜辣，建議她改變飲食習慣，避免因食物而又再誘發牙周病。 另外，牙周病為口腔清潔差，牙菌積在牙齦邊而刺激牙齒周圍組織引起發炎，因此養成清潔牙齒的良好習慣，做好口腔保健，也很重要。