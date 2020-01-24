對抗過年敏感話題有一套！高露潔傳授「抗敏」絕招

過年闔家團聚喜洋洋，但餐桌上或茶餘飯後長輩們的敏感問題總是令人難以招架，像是「最近是不是變胖了？」、「什麼時候交男朋友／女朋友？」、「什麼時候結婚／生小孩？」、「給娘家紅包包多少？」、「薪水或年終獎金領多少？」、「什麼時候升職加薪？」…，一連串的問號讓人直冒冷汗又尷尬。除了敏感問題，腦人的牙敏感問題也是過年享用美食時民眾想極力避免的，看高露潔抗敏專家教你怎麼面對敏感話題更幫你對抗敏感牙齒！

圖／聯合新聞網 提供 分享 facebook

擅長以KUSO影片結合日常話題的高露潔，春節前在社群網站PO出「高露潔抗敏專家(圍爐篇)」，影片中的長輩們因為牙齒敏感不敢吃年夜飯，只好猛問敏感問題刷存在感，讓許多網友大呼超有感。身為「抗敏專家」，高露潔也走上街頭，集結民眾的智慧，分享了過年抗敏5大KUSO句型，教大家見招拆招！

1. 「干你屁事型」：適合對於感情特別好的親戚或長輩使用，但如果使用不當可能會引來麻煩！

2. 「笑裡藏刀型」：先給親戚或長輩一個不失禮貌的微笑，再用難以招架的回答瞬間結束敏感話題。

3. 「自我放棄型」：放下身段以退為進，讓親戚或長輩都為你感到難過，甚至因為尷尬而自動結束對話。

4. 「孔融讓梨型」：讓其他弟弟妹妹走在前面幫忙擋問題，還可以假裝顧小孩很忙沒空回答。

5. 「天打雷劈型」：遇到不開心的敏感話題直接勇敢反擊就對了！

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除了過年話題要懂得抗敏，日常生活更要拒絕敏感干擾，高露潔抗敏專家牙膏系列採用獨家Pro-Argin封填配方，針對不同需求共有多款配方供選擇長效抗敏、修護預防、美白等，搭配正確的刷牙習慣與方式，照顧敏感性牙齒更能擁有清新好口氣，隨時笑口常開，各種機車問題都不怕！