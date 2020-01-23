監院督促主關機關 改善雞蛋殘留農藥問題

農曆春節期間，為了要讓民眾食的安心，監察院表示，函請農委會及衛生福利部持續針對蛋品、雞肉及其飼料，進行農藥殘留的抽驗後，誤用或濫用芬普尼農藥而造成農藥殘留問題，已大幅改善。

民國106年8月4日爆發的雞蛋檢出芬普尼（fipronil）殘留不合規定事件，當時農委會共採檢1453間蛋雞場，竟然發現有多達45間蛋雞場遭驗出殘留芬普尼超標，問題蛋超過155萬顆以上，引發消費者恐慌，監察委員楊美鈴、仉桂美、王美玉關心食品安全與消費者健康人權，於是立案調查。

經監察院完成調查並函請農委會及衛福部持續針對蛋品、雞肉及其飼料，進行農藥殘留（含芬普尼及其代謝物）之抽驗後，農委會於107年度執行雞蛋、雞肉共抽驗1019件均合格、108年度（統計至9月17日止）抽驗391件中，僅雞蛋1件不合格，而飼料於各年度的抽驗均合格。

至於衛福部於107年至108年度（統計至6月30日）執行雞蛋、雞肉共抽驗1297件均合格。由此顯示，經監察院調查及追蹤改善後，誤用或濫用芬普尼農藥而造成雞蛋、雞肉農藥殘留問題，已獲大幅改善。

其次，監察院提出的調查報告，也請農委會強化農藥管理法中的管理措施，例如要求販賣業者應詢問購買者用途、開具販售證明及流向查核等。對此，農委會亦也配合擴充「農藥販賣管理資訊系統（簡稱POS系統）」功能，輔導業者透過POS系統或「農藥銷售管理資訊網」上傳農藥產銷資料，全國線上陳報率已由62%提升至95%。

此外，監察院持續督促農委會持續研修法令規範及殘留標準，農委會農業藥物毒物試驗所即進行背景調查、畜牧法修正案，該會委請中央畜產會於108年1月15日邀請學者專家及產業代表共同研擬訂定蛋雞場生產作業規範草案。

衛福部則已依食品安全衛生管理法，於107年5月1日公告訂定「蛋製品工廠應符合食品安全管制系統準則之規定」、「應置專門職業或技術證照人員之食品業者類別及規模」、修正「食品安全管制系統準則」、「食品業者專門職業或技術證照人員設置及管理辦法」、「農藥殘留容許量標準」、「動物產品中農藥殘留容許量標準」等規定，可就法令規範層面，強化蛋雞場及蛋製品工廠的管理措施。

監察院表示，雞蛋的營養價值高且廣泛使用在各類蛋製加工食品，成為龐大的食品產業鏈，其食品安全及產業管理更是不容忽視。為保障消費者健康安全，將持續追蹤後續改善情形，讓消費者安心，保障消費者人權。