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遠航停飛 國防部出動運輸機疏運旅客

2020-01-23 11:03攝影中心 記者曾吉松／即時報導

由於遠航停飛，候補回金門旅客擠爆機場，國防部上午出動C-130運輸機幫忙疏運旅客。

由於遠航停飛，候補回金門旅客擠爆機場，國防部上午出動C-130運輸機幫忙疏運旅客...
由於遠航停飛，候補回金門旅客擠爆機場，國防部上午出動C-130運輸機幫忙疏運旅客。記者曾吉松／攝影
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由於遠航停飛，候補回金門旅客擠爆機場，國防部上午出動C-130運輸機幫忙疏運旅客...
由於遠航停飛，候補回金門旅客擠爆機場，國防部上午出動C-130運輸機幫忙疏運旅客。記者曾吉松／攝影
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遠航機場

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