連假首日國道一早就塞 春節連假地雷路段看過來

今天是春節連假第一天，國道上午八點左右就開始塞，高速公路局表示，包括楊梅至新竹、彰化至埔鹽等都是重點壅塞路段，國道一路塞到初五，初二到初四則是最塞，行車時間至少平日的一倍以上，用路人若上路要有龜速前進的準備，高公局提醒民眾可以善用大眾運輸系統或者替代道路。

連假第一天，上午8時國道部分路段就開始壅塞，國道1號竹北到新竹上午行車速度每小時只有20公里，國1三、五管制站到過港隧道也只有36公里。另外，國1高雄端系統、台68竹東端到竹東、國10鼎金系統到左營等也不到50公里。

高速公路局表示，今天國道總延車公里為100百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.1倍，明天除夕車流量少一點，但上午國1楊梅到新竹系統、彰化系統到埔鹽系統，國3三鶯到關西、快官到霧峰也很塞，國5南港系統到坪林則從上午8時塞到下午16時。

初一國1楊梅到新竹系統、彰化埔鹽上午塞到下午4時，國3土城到關西、快官到霧峰、草屯到名間白天也有壅塞潮，國5宜蘭到坪林北向下午五時到晚間8時開始塞。

初二南向最塞，上午除了原本就容易塞車的路段之外，國1南向大華系統到汐止、永康到仁德，國1北向鼎金到岡山、台南到永康、南屯到后里、內湖到大華，國3南北向土城到關西、竹山到中興也要留意車多。

初三南北雙塞，上午國1南向楊梅到新竹、彰化到埔鹽、永康到仁德、大華系統到汐止，北向鼎金系統到高科、仁德到永康、 西螺到埔鹽、國3南向土城到關西、草屯到名間，都是壅塞地雷路段。下午竹山到中興、草屯到霧峰容易塞車，國5宜蘭到坪林則預估持續塞到深夜。

初四、初五北返車潮開始，初四一早國1北向鼎金系統到高科、仁德系統到永康、西螺到埔鹽、銅鑼到頭屋，國3北向沙鹿到大甲、大山到香山、關西到大溪都是地雷路段。

高公局表示，國道相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再八折收費、深夜0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀等。