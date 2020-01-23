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關燈黯淡一整年！農曆新年8大禁忌總整理

2020-01-23 10:23聯合報 記者魏妤庭／即時報導

農曆春節即將到來，今年邁入鼠年，若想要在新的一年中開運發大財，那有些過年期間的禁忌就最好不要碰，以免壞了整年的好運。

1.除夕禁關燈

除夕夜作為農曆新年的前一天，除了有各種儀式來迎接新的一年到來，送走舊的事物外，當天晚上得守歲，跟家人相守在一起為長輩祈福，求得來年順遂。過了午夜12點以後，便可以上床睡覺。許多人睡覺習慣關燈，但除夕這晚最好別關，尤其是家中有供奉神明的人，開著燈以光亮迎接新的一年到來，也象徵希望、閃亮一整年。

2.過年禁借錢

許多人都聽過欠錢不欠過年，趕在過年前把債務還清，也代表年後可以有新的開始。但除了欠錢不欠過年外，大年初一以後忌向人借錢，也不借別人錢，有俗語說，初一借錢，一年四季靠外援，初一借別人錢，錢財外流一整年。

3.初一禁賴床、午睡

大年初一是一年中的第一天，當天最好早起出門走春，最好不要賴床，懶散影響整年事業運，也避免一大早洗頭，以免把一整年的好運洗掉。

4.過年禁動刀剪

初一動刀剪，或是使用銳利器具，只怕影響一整年會皮肉傷意外，若使用指甲剪、剪刀，也有斷財路之意。

5.初五前不打掃、丟垃圾

過年期間掃地、丟垃圾，有將錢財掃出門或丟掉之意，若真要掃地，可以把垃圾往內掃，代表金銀財寶留在家。不過，初五「送窮日」可就得趕緊把垃圾倒出去。

6.過年禁打破東西

過年期間打破東西有破財、破好運的意涵，但若是真不小心打破碗盤，可以趕緊說句碎碎（歲歲）平安，用同音吉祥話帶過，並用紅紙將碎片包起來放在神案數日，以化解破財厄運。

7.過年禁罵人

過年最忌諱講不吉利的字眼，像是死或是鬼等，也忌諱講穢氣話、髒話或是不敬之語，負能量讓一年的開始有不好兆頭。因此建議多說吉利話，給予他人祝福，讓新的一年充滿正能量。

8.過年紅包禁單數

傳統習俗認為成雙成對才是好的象徵，過年難免藥包紅包給長輩或是小孩，切記遵守雙數原則，像是200元、2,000元、3,600元等，送禮也最好是6、8、12等數字，用好作為一年開始。

喜氣洋洋迎接新年到來。圖／宜蘭羅東鎮公所提供
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大年初一切勿賴床或午睡，以免影響整年運勢。圖／本報系資料照
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過年包紅包也要注意眉角。圖／取自ingimage
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過年發紅包以雙數金額求得好事成雙意涵。圖／本報系資料照
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過年剪指甲，小心斷財運。 圖／ingimage
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