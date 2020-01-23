秋冬補助春節不適用 月底還有2天可把握

交通部觀光局推動秋冬遊，自去年9月1日起開始，即將邁入尾聲。本報資料照片 分享 facebook

交通部觀光局推動秋冬遊，自去年9月1日起開始，即將邁入尾聲。交通部觀光局統計，至12月底團體旅遊人數共1.8萬團，484萬人住宿，32萬人進入遊樂園遊玩。不過，觀光局也提醒民眾，春節連假期間除了團體旅遊可以跨一天使用補助之外，其餘自由行都不適用觀光補助，但可以把握1月底最後兩天，規畫遊程。

根據觀光局統計，自去年暖冬遊9月1日開始至12月底為止，團體旅遊約1.8萬團，參團人數65萬人，自由行共申請了220萬間房，約有484萬人住宿，另外，遊樂區12歲以下入園免費，有近32萬人入園遊玩；其中使用補助情形較多的前五名縣市依序為宜蘭縣、台東縣、花蓮縣、高雄市、台中市。

由於今年離島有加碼補助，觀光局業務組組長劉士銘表示，離島旅遊也非常旺，又以澎湖人數特別多，據澎湖縣府旅遊處統計，澎湖全年觀光人數來到132萬6216人次，創下歷史新高。

不過，觀光局也提醒民眾，春節連假期間，由於已經是旅遊旺季，因此並不適用秋冬補助，除了團體旅遊民眾，可以跨一天假期之外，自由行完全不行。觀光局表示，民眾可以把握春節連假過後2天時間也就是1月30日、31日，於補助尾聲，再規畫一個輕旅行。