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WHO研究：癮君子手術前 至少戒菸四周

2020-01-23 09:49聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

WHO最新研究指出，癮君子手術前應至少戒菸四周。路透
WHO最新研究指出，癮君子手術前應至少戒菸四周。路透
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吸菸者該在手術前多久停止吸菸，醫生建議不一，世界衛生組織（WHO）日前發布的最新研究指出，提前戒菸四周的病患術後情況大幅改善，術後感染較少且術後回醫院接受額外照護的可能性較低。

該研究作者審核100多篇相關主題研究，希望這項研究的發現能號召外科醫生、麻醉師和醫院行政人員扮演重要角色，說服病患戒菸，包括暫時和永久停止吸菸。

該研究共同作者Edouard Tursan D' Espaignet表示，「我們鼓勵全球衛生系統主導病患的戒菸行為」。

根據世衛組織，全球吸菸者超過10億人，每年每25人當中就有一人經歷重大手術。在較富裕國家，約16%病患在術後出現嚴重併發症；開發中國家術後致死率最高可達10%，每個國家比率不盡相同。

研究發現，抽菸病患術後爆發併發症的機率是未抽菸病患兩倍多，造成全球醫院重大的負擔。Edouard Tursan D' Espaignet表示，「抽菸不僅對病患不好，也會造成健康服務的分配問題，因為抽菸病患可能再度回到醫院，造成其他病患無法就醫」。

研究團隊表示，研究發現提供強大證據讓醫生延後非急迫性手術，讓抽菸病患有更多時間可以戒菸。研究指出，術前一個月停止抽菸的病患，六周後出現併發症比率較低，而四周之外每多戒菸一周，健康結果提升19%。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

抽菸戒菸手術

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