防止胃癌發生新趨勢 醫師：根除幽門螺旋桿菌

安南醫院副院長許秉毅（左）說，他的研究證實，幽門螺旋桿菌感染是造成台灣胃癌發生的最重要原因。圖/安南醫院提供 分享 facebook

胃癌為全球癌症死亡排名第三位及發生率排名第五位的癌症，有超過八成的胃癌是因幽門螺旋桿菌的感染所引起。安南醫院副院長許秉毅今天說，根據世界衛生組織所屬的國際癌症研究署的估計，全球每年有77萬人因為幽門螺旋桿菌的感染而罹患了胃癌，他的研究也證實，幽門螺旋桿菌感染是造成台灣胃癌發生最重要原因，全球防止胃癌發生新趨勢，是經由「幽門螺旋桿菌的根除」來預防。

許秉毅表示，以往醫學界對胃癌治療，以「外科手術」與「化療」為最常使用處理方式。但胃癌往往發現得較晚，罹癌者往往年事已高，治療風險較大。全球胃癌治療新趨勢是經由血清學或胃鏡檢查來作胃癌篩檢，由「內視鏡黏膜下剝離術」來根除胃癌，較傳統手術治療具有傷害性小、治療風險小、可保留器官功能及恢復迅速等優點。

許秉毅指出，全球防止胃癌發生新趨勢是經由「幽門螺旋桿菌的根除」來預防胃癌產生。他曾與高雄醫學大學附設醫院副院長吳登強共同發明「混合療法」，將幽門桿菌除菌率自一般使用三合療法的78% 提升到 97%，新療法已被列入「台灣幽門螺旋桿菌共識」、「東協曼谷幽門桿菌治療共識」、「美國幽門螺旋桿菌治療準則」建議療法。

曾有76歲的馬來西亞華僑因幽門螺旋桿菌感染經多次治療無法根除，遠渡重洋，來台灣找許治療，果然成功的跟幽門桿菌說再見。

許秉毅說，近年來安南醫院積極地發展胃腸腫瘤內視鏡微創治療，消化內科為協助罹患「頑固性幽門桿菌感染」的患者根除危機，免費提供了患者「細菌抗藥性檢測」與「宿主基因檢測」，給予客製化除菌治療。