年假好天氣只到今天 氣象局：明起一天比一天濕冷

年假天氣。圖／氣象局提供 分享 facebook

今天就是小年夜，中央氣象局預報指出，過年期間穩定天氣只有今天，明天開始，轉為不穩定天氣，初二開始東北季風或者大陸冷氣團影響，北台灣逐漸降溫，接著全台有感，低溫約13到17度，初二到初四高山有機會降雪，初五北返潮，北部、東半部要留意仍有降雨。

今天小年夜，各地天氣穩定，大台北、中南部還可能有27到29度高溫，氣象局預報員陳建安表示，過年期間的好天氣，目前看來就是只有到今天了，接下來主要都是濕濕冷冷的天氣。

陳建安說，明後兩天鋒面在台灣北部海面，北部地區雲多有小雨，因為降雨高溫會降五度，冷得很明顯，中南部地區溫度方面不受影響，還是多雲到晴的天氣。

陳建安說，鋒面先通過後，隨後還有一波冷空氣逐漸影響，目前等級接近大陸冷氣團，初二到初五一天比一天冷，大年初二開始從北台灣開始降溫，接著全台有感，初四、初五北台灣約13、14度而已，中部、南部、花東約15、17度，都相當冷。

陳建安說，這波冷空氣受到華南雲雨系東移影響，伴隨的水氣充沛，初二到初四是全台有雨的天氣型態，且不是毛毛細雨，而是有點大的陣雨。也因為水氣旺盛，初二到初四3000公尺以上高山如玉山、合歡山，甚至北部2000公尺以上的高山如太平山，都有降雪可能，又以初三、初四機率最大。

年假末端北返潮，初五溫度也很冷，但天氣從全台有雨，轉為迎風面的北部、東半部地區降雨，其他地方逐漸穩定，開車北返期間要特別留意。