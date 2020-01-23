親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

送日本機票、金項鍊…搶頭香好康多！但不可對香爐做這2動作

武漢封城2000台商滯留 交通部：12航班全停飛

年假好天氣只到今天 氣象局：明起一天比一天濕冷

2020-01-23 08:43聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

年假天氣。圖／氣象局提供
年假天氣。圖／氣象局提供
分享

今天就是小年夜，中央氣象局預報指出，過年期間穩定天氣只有今天，明天開始，轉為不穩定天氣，初二開始東北季風或者大陸冷氣團影響，北台灣逐漸降溫，接著全台有感，低溫約13到17度，初二到初四高山有機會降雪，初五北返潮，北部、東半部要留意仍有降雨。

今天小年夜，各地天氣穩定，大台北、中南部還可能有27到29度高溫，氣象局預報員陳建安表示，過年期間的好天氣，目前看來就是只有到今天了，接下來主要都是濕濕冷冷的天氣。

陳建安說，明後兩天鋒面在台灣北部海面，北部地區雲多有小雨，因為降雨高溫會降五度，冷得很明顯，中南部地區溫度方面不受影響，還是多雲到晴的天氣。

陳建安說，鋒面先通過後，隨後還有一波冷空氣逐漸影響，目前等級接近大陸冷氣團，初二到初五一天比一天冷，大年初二開始從北台灣開始降溫，接著全台有感，初四、初五北台灣約13、14度而已，中部、南部、花東約15、17度，都相當冷。

陳建安說，這波冷空氣受到華南雲雨系東移影響，伴隨的水氣充沛，初二到初四是全台有雨的天氣型態，且不是毛毛細雨，而是有點大的陣雨。也因為水氣旺盛，初二到初四3000公尺以上高山如玉山、合歡山，甚至北部2000公尺以上的高山如太平山，都有降雪可能，又以初三、初四機率最大。

年假末端北返潮，初五溫度也很冷，但天氣從全台有雨，轉為迎風面的北部、東半部地區降雨，其他地方逐漸穩定，開車北返期間要特別留意。

冷氣團預報氣象局

延伸閱讀

除夕起降溫 初二至初四全台有雨

春節愈後期愈冷最低溫13度 初二起高山可望追...

過年又濕又冷 初三、初四高山有機會降雪

今起變天！兩波冷空氣接力襲 最冷時間點曝光

巴逢颱風上午形成！ 周五起影響台灣天氣轉濕涼

暖三天又要變天！ 周三下半天北台灣轉濕涼到周...

相關新聞

WHO研究：癮君子手術前 至少戒菸四周

2020-01-23 09:49

南迴改56公里沒路燈 駕駛驚魂

2020-01-22 23:50

秋冬補助春節不適用 月底還有2天可把握

2020-01-23 09:51

防止胃癌發生新趨勢 醫師：根除幽門螺旋桿菌

2020-01-23 09:19

春節連假先暖後濕冷 初二全台有雨氣溫驟降

2020-01-23 07:29

今天小年夜 西半部這些縣市空氣品質特別糟

2020-01-23 07:24

防治非洲豬瘟 環保署稽查廚餘養豬場春節不打烊

2020-01-23 07:17

過年想發！ 客廳擺花 環保署教你綠美化

2020-01-23 07:16

豆類料理好吃又營養 教你輕鬆做3道年菜

2020-01-23 07:11

黑暗南迴改／人民行的安全 為何得靠「前瞻」？

2020-01-22 23:50

黑暗南迴改／有燈沒燈 肇事率差很大

2020-01-22 23:50

淡海輕軌新票價 滿200元回饋50元 下月開始

2020-01-22 23:47

健康你我他╱打造自己的「專屬盤」 放食物也放腸胃一馬

2020-01-22 23:24

醫病天地／克服春節症候群 6招輕鬆排解

2020-01-22 23:14

過年防暴飲暴食 2帖茶飲解油膩

2020-01-22 23:13

健康主題館／展望新年 學習愛…就能圓滿

2020-01-22 23:06

長庚治罕見「毛」病 婦人揮別30年的「麻」煩

2020-01-22 22:55

先暖再冷高山恐降雪 一張圖看春節連假天氣

2020-01-22 21:12

轉乘捷運環狀線要花費7分鐘 有人嫌遠引熱議

2020-01-22 21:10

冰還是不冰？ 開封花生醬如何保存

2020-01-22 18:20

最棒的養生美容方式是「睡覺」！3方式顧好睡眠變更美

2020-01-22 17:51

變身特務的小說家 間諜的歷史即是失敗史

2020-01-22 17:44

年節大魚大肉 注意五原則遠離痛風

2020-01-22 17:31

梟雄猛貓的最後一擊 《貓》是如何成為災難片的？

2020-01-22 17:31

老貓與老明星的尊嚴 談史詩級災難片《貓》

2020-01-22 17:09

史詩級災難片《貓》 毫無劇情的舞台劇原典

2020-01-22 16:46

【黃色笑話】「丟掉」

2020-01-22 16:45

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-22 16:34

大選效應+過節症候群壓力大？1995生命線春節不打烊

2020-01-22 16:27

春節返鄉人潮湧現 高鐵宣布22日晚間9時加開1班次

2020-01-22 15:33

北市年前抽驗蔬果殘留農藥13件不合格 業者已下架

2020-01-22 15:24

「最美主持人」白嘉莉 重現螢光幕向大家拜年

2020-01-22 14:57

2000元刮刮樂夯 今年第二輛賓士車獎落新北市

2020-01-22 14:43

閱讀習慣改變 北市圖去年電子書借閱量暴增

2020-01-22 14:35

白鼻心染狂犬病現首例 花蓮加強為犬貓免費打疫苗

2020-01-22 14:13

好天氣到初一 初三起有望賞雪

2020-01-22 14:08

7.6萬盆當季花草打造北市觀山河濱美景 鸕鶿大軍也現身

2020-01-22 13:49

街友失業全因不願勞動？ 逾70%是家庭因素

2020-01-22 13:43

國際醫療轉送成功出擊 聯新助印尼勞工返鄉就醫

2020-01-22 13:43
看更多

熱門文章

先暖再冷高山恐降雪 一張圖看春節連假天氣

2020-01-22 21:12

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-22 16:34

下午湧首波返鄉潮 高公局：今年春節國道容易嚴重壅塞

2020-01-22 10:22

匯36萬給全職太太 霸氣老公：妳更辛苦當然也有年終

2020-01-22 21:21

他列4缺點抱怨越南老婆 網看完閃瞎：炫耀文無誤

2020-01-22 17:24

2000元刮刮樂夯 今年第二輛賓士車獎落新北市

2020-01-22 14:43

年節送禮不想收到什麼？答案超意外 網曝：容易壞

2020-01-22 19:30

雙魚只想放空、射手局超多！12星座過年在家會做什麼

2020-01-22 14:00

轉乘捷運環狀線要花費7分鐘 有人嫌遠引熱議

2020-01-22 21:10

年假好天氣只到今天 氣象局：明起一天比一天濕冷

2020-01-23 08:43

這就是冠軍的味道！十大長崎蜂蜜蛋糕伴手禮出爐

2020-01-22 10:26

領完年終買刮刮樂 新北上班族幸運刮中310萬

2020-01-22 12:01

南迴改56公里沒路燈 駕駛驚魂

2020-01-22 23:50

初二變天濕冷 國道恐怕「嚴重壅塞」

2020-01-23 00:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top