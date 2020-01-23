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武漢封城2000台商滯留 交通部：12航班全停飛

府城戲春老洋樓 台南走春踩點鼠不完

2020-01-23 08:41聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

農曆春節你想好要怎麼吃喝玩樂度過連假了嗎？推薦台南走春必備行程、新景點與玩法，讓大家走春踩點行程「鼠都鼠不完」。

●春節假期台南怎麼玩 超好玩行程推薦！

位於中西區的普濟殿燈會近年已是國內外遊客春節拍照打卡夯點之一，今年從1月19日起到2月15日點燈，近1500盞彩繪花燈延綿街道，點亮廟宇與國華街商圈夜空，好看又好拍。過年採買年貨好禮的必備行程則要到「新化年貨大街」，除了年貨商品和在地美食應有盡有，適合徒步觀賞老洋樓及仿巴洛克式的立面建築

●走跳新興景點與玩法 當文青認識台南

台南市區不只古蹟好看，近來越來越多古蹟結合展館的空間更是令人驚艷，其中志玲姐姐婚禮指定的「台南市美術館1館」，建築本體為1931年興建的直轄市定古蹟「原台南警察署」；去年2月開館的南美館2館以台南的鳳凰花轉化為純粹又強烈的五角造型，再以垂直堆疊、錯位的方型空間，創造自由彈性的參觀動線，整體白色建築儼然為年度最紅的拍照打卡勝地之一。加上周邊的台灣文學館、孔廟、司法博物館、林百貨等形成完整的展館聚落，知性味十足。

除了市區，去年開館的左鎮化石園區、山上花園水道博物館、台灣史前文化博物館南科考古館更是親子出遊不能錯過的新景點，不論是野餐踏青或是寓教於樂之旅都非常適合。

其中，山上花園水道博物館是全國面積最大的國定古蹟，可認識台南水道的歷史小知識，還能順遊有著古堡風格的淨水池區。至於台灣史前文化博物館南科考古館則彷彿是「親子教育的尋寶基地」，除了豐富的館藏外，黑白線條似魔術方塊的外觀，以及吸睛的公共藝術「蔦松家」人面陶偶，都是走春不能錯過的拍照點。左鎮化石園區則是全台唯一化石主題博物館，展出超過4600件古生物化石。

●輕旅行正夯 搭綠色運輸好愜意

近年來輕旅行很流行，遊客喜歡簡單、充滿文藝氣息的小旅行，台南溫煦的陽光搭配便捷的綠色運輸，讓旅行變得更加舒適及愜意。

台南市公車目前共115條路線，遍布各古蹟與景點，其中黃線的後壁菁寮是最近夯劇「俗女養成記」拍攝地點，追劇民眾可從高鐵嘉義站搭乘俗女養成記接駁公車直達，或搭乘黃9、黃16-1在後壁車站轉乘黃6、黃6-1抵達。

去年新推出的市區公車「中華環線」，全線使用電動公車行駛，串聯成大、大東夜市、竹溪寺、體育公園、市政府等地點，每日上午6時到下午10時營運，尖峰時刻20分鐘即有一班，提供民眾便利的低碳行程。

來到府城觀光絕對不能錯過台南雙層巴士，除了有專人隨車導覽，還與沿線景點、伴手禮商家合作，持路線車票即可享門票及消費優惠，美食景點一次滿足！

喜愛自由行的遊客也必須體驗台南的T-Bike，目前有77座公共自行車T-Bike租賃站，包括赤嵌樓、花園夜市、奇美博物館以及海安正興路口等必去景點，能以悠閒的心情規畫專屬自己的行程。

另外，位在台南火車站附近的台南轉運站也啟用了，以貨櫃堆砌的設計入圍世界建築獎，完善的轉乘設施及服務讓旅客無論是搭乘國道客運、市區客運或是招呼計程車都可在同一地點完成，大大省下步行與看地圖的時間。

新化年貨大街是過年採買年貨的好去處。圖／台南市觀光旅遊局提供
新化年貨大街是過年採買年貨的好去處。圖／台南市觀光旅遊局提供
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位在台南市中西區的普濟殿燈會是走春。圖／台南市觀光旅遊局提供
位在台南市中西區的普濟殿燈會是走春。圖／台南市觀光旅遊局提供
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台南雙層巴士有專人隨車導覽，並與沿線景點、伴手禮商家合作，持路線車票即可享門票及...
台南雙層巴士有專人隨車導覽，並與沿線景點、伴手禮商家合作，持路線車票即可享門票及消費優惠。圖／台南市交通局提供
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去年10月開幕的山上花園水道博物館是全國面積最大的國定古蹟。圖／台南市觀光旅遊局...
去年10月開幕的山上花園水道博物館是全國面積最大的國定古蹟。圖／台南市觀光旅遊局提供
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去年10月開幕的山上花園水道博物館是全國面積最大的國定古蹟。圖／台南市觀光旅遊局...
去年10月開幕的山上花園水道博物館是全國面積最大的國定古蹟。圖／台南市觀光旅遊局提供
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剛營運不久的台南轉運站以貨櫃堆砌而成，特別的設計入圍世界建築獎。圖／台南市交通局...
剛營運不久的台南轉運站以貨櫃堆砌而成，特別的設計入圍世界建築獎。圖／台南市交通局提供
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左鎮化石園區是親子出遊不能錯過的新景點。圖／台南市觀光旅遊局提供
左鎮化石園區是親子出遊不能錯過的新景點。圖／台南市觀光旅遊局提供
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位在台南市中西區的普濟殿燈會是走春。圖／台南市觀光旅遊局提供
位在台南市中西區的普濟殿燈會是走春。圖／台南市觀光旅遊局提供
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奇美博物館國定古蹟建築

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