春節連假先暖後濕冷 初二全台有雨氣溫驟降

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴，日夜溫差大，僅東半部地區有局部短暫雨。

明天除夕、周六初一鋒面位於台灣北部海面，除了東半部地區仍有局部短暫雨以外，北部地區也因鋒面接近而有小範圍降雨的機率，中南部則不受影響，仍維持多雲到晴的天氣；北台灣高溫略降，其他地區氣溫變化不大。

26日初二鋒面通過，隨後東北季風增強，加上南邊水氣開始移入，轉為全台有雨的天氣型態，外出活動攜帶雨具；隨著東北季風增強，各地也開始有下降的趨勢，其中北台灣氣溫降幅最明顯。

27日初三、28日初四除東北季風持續影響外，華南雲雨區也開始東移供應旺盛水氣，使得台灣附近大氣環境相當不穩定，全台都容易有斷斷續續的降雨，局部地區雨勢會較為明顯；冷空氣持續南下，各地氣溫下降，這波冷空氣的強度頗為接近大陸冷氣團；另外，這兩天由於水氣多且氣溫降，在3000公尺以上高山，只要水氣、低溫搭配得上皆有降雪機率。

29日初五東北季風或大陸冷氣團仍持續影響，各地仍偏涼冷，但環境水氣已略有減少的趨勢，降雨狀況以迎風面北部及東半部為主，為局部短暫陣雨的型態，中南部則為多雲到晴。

30日至2月1日東北季風或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣型態。