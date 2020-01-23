防治非洲豬瘟 環保署稽查廚餘養豬場春節不打烊

為杜絕非洲豬瘟藉由廚餘養豬傳播，全國環保機關春節期間，針對全國751場已取得廚餘再利用檢核的養豬場加強稽查，並針對疑似未取得廚餘再利用檢核的廚餘養豬場，與農政單位進行聯合稽查，違反規定者將依法告發，督促業者遵守廚餘養豬規定。

環保署表示，為杜絕非洲豬瘟藉由廚餘養豬而傳播，環保署2019年初訂定廚餘養豬場的查核計畫，並由全國環保機關共同執行，其目的係督促養豬場應取得廚餘再利用檢核，並將廚餘依規定高溫蒸煮後，才能餵豬，經統計2019年總共稽查養豬場6711場次，告發處分253件。

環保署表示，春節期間豬肉食品的消費量將大為增加，為避免養豬場因不遵守廚餘養豬的相關規定，而增加非洲豬瘟疫情傳播的風險，將由各地方環保局春節前針對全國751家已取得再利用檢核養豬場進行全面稽查，再由環保署三區環境督察大隊，針對各地方環保局提報的高風險養豬場，進行第二波稽查，查核養豬場是否確實遵守高溫蒸煮的規定。

環保署表示，另外，針對疑似未取得廚餘再利用檢核的廚餘養豬場，環保單位也將會同農政機關執行聯合稽查，查核有無違規使用廚餘情事，並對於違反規定者依法告發處分；環保單位稽查廚餘養豬場春節無假期，請養豬業者不要心存僥倖，確實遵守廚餘養豬的相關規定，共同為防範非洲豬瘟盡心力。