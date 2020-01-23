過年想發！ 客廳擺花 環保署教你綠美化

歲末迎春，除了張燈結綵裝點新年氣息外，應景的盆栽也廣受許多民眾青睞，許多植物更因為中文諧音有招財、富貴的涵義深受大家喜愛，更是過年布置的不二首選。

環保署表示， 運用植物布置擺設，除了能在新年討個吉祥好兆頭、美化環境以外，還能吸附灰塵及二氧化碳等空氣汙染物，達淨化空氣、改善室內空氣品質，讓民眾迎接清新健康的新年。

如何綠化裝扮家中不同區域呢？環保署提供以下訣竅：

大門玄關：可選擇擺置大型盆栽如福祿桐、大岩桐、非洲菫、帝王蔓綠絨、巴西鐵樹及秋海棠類，除了可增添氣派氣息，更能減少戶外灰塵進入家中。

客廳：民眾喜愛的應景植物如象徵「旺來」的觀賞鳳梨與擎天鳳梨、象徵「仙客到來、吉祥如意、貴客臨門」的仙客來，除了象徵吉祥好兆頭外，還具有移除甲醛及多種揮發性有機化合物的特性，另外白鶴芋、波士頓腎蕨、盆菊、山蘇花、吊蘭、馬拉巴栗對於除去有機物也有相同的功效，有效維護室內環境。

臥房：可擺置蝴蝶蘭、虎尾蘭、長壽花、常春藤等，當葉片上蓋滿灰塵時，也要適時以濕潤抹布擦拭，不僅維護美觀，也能延長吸附灰塵的效果。

環保署表示，盆景綠化布置好處多多，不僅配合年節氣氛、妝點一室色彩並美化環境、淨化空氣，更可舒解身心壓力。新春新景新氣象，民眾不妨找個時間到花市逛逛，利用不同植物的色彩和質感，組合出屬於自己的新年氣氛，過個快樂平安年。

環保署提供居家綠美化小秘訣歡迎民眾下載，淨化空氣品質之植物應用及管理手冊網址：