親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

春節連假首日 國道五大壅塞路段要注意

武漢封城防堵疫情 WHO議而未決23日中午繼續討論

豆類料理好吃又營養 教你輕鬆做3道年菜

2020-01-23 07:11聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

毛豆號稱「綠金」，外銷產值高，但民眾可能不知道，毛豆是黃豆、黑豆的「小時候」，黃黑豆除了拿來做豆腐、製作豆漿以外，還能拿來入菜，把豆類的營養直接吃下肚。

為了鼓勵民眾多食用國產大豆，農委會農糧署及農會官網，有多道大豆料理的食譜及示範影片，教民眾如何輕鬆將大豆入菜。農糧署表示，大豆營養價值高，有「豆中之王」之稱， 除富含植物性蛋白質外，也具有鈣質、卵磷脂、異黃酮、不飽和脂肪等營養成分，對人體健康有幫助。

過年期間家人歡聚，燉煮一鍋簡單料理的熱呼呼營養配菜，不僅讓做菜的人省時省力，吃的人也也兼顧營養。推薦「黃豆滷排骨」或「黃豆燒牛腩」，保證大人小孩都愛吃。

「黃豆滷排骨」的作法是，先把排骨汆燙，起油鍋爆香與薑蒜辣椒等辛香料，再把蒸好的黃豆一起燉煮，吃起來不僅有排骨的肉香，黃豆還能夠解油膩，豆的香氣透過燉煮，味道進入排骨裡，吃起來還有一股淡淡的黃豆香。同樣的方式，也能把把排骨改成燉牛腩，也可以吃出另一種味道。

另外一道名菜豆酥鱈魚，當中的豆酥，也能在家自己做。先把黃豆用烤箱烘烤30分鐘，再與薑蒜辣椒依同法入調理機絞碎拌炒，加上豆腐就成了「豆酥豆腐」，加上鱈魚就成了「豆酥鱈魚」，這道菜口味重、特別下飯。

豆類不僅可以入菜，煮甜品也可以。「日式蜜黑豆」在日本是常見的家常小點，民眾自己在家也可以煮，先把黑豆泡好，再將砂糖與黑豆拌勻悶煮，用家中的電鍋，就能夠蜜成甜黑豆。蜜黑豆搭配一杯抹茶，日式風情十足。

榮新診所營養師李婉萍表示，綠豆、紅豆、黃豆、黑豆當中，蛋白質含量最高的是黃豆，其次是黑豆，兩者在營養學六大類分類中都屬於豆魚肉蛋類，主要是提供優質蛋白質；紅豆、綠豆的碳水化合物都比較高，屬於全榖雜糧類高纖維的澱粉主食。

李婉萍表示，這四種豆類脂肪含量最高的是黃豆，也因此黃豆是當中熱量最高的豆，也因此，民眾不要再以為吃黃豆做的豆腐不會胖。至於纖維質最高的是黑豆，想在過年期間吃營養健康的甜品，蜜黑豆其實是一個很不錯的點心選擇。

●日式蜜黑豆

材料：黑豆250克、砂糖150克、黑糖100克、醬油50克、鹽巴適量、水適量

作法：

1.黑豆洗淨、泡水，放進冰箱浸泡隔夜（約8個小時）。

2.內鍋水淹過黑豆，電鍋外鍋兩杯水，蒸煮黑豆；電鍋跳起後悶一下，內鍋加水蓋過豆子，外鍋兩杯水再煮一次，重覆至軟Q。

3.加入醬油、鹽、砂糖等調味料，拌勻，外鍋兩杯水，再次煮豆。電鍋跳起後，燜一會再開蓋，確認豆子甜度。

4.加入黑糖，拌勻，外鍋一杯水，煮最後一次。

5.黑豆煮好後放涼，冷藏風味更佳，盡量於兩周內食用完畢。

●黃豆滷排骨

材料：豬排骨 400克、黃豆2杯、薑片6-8片、青蔥1支、辣椒2支、醬油3大匙、米酒2大匙、冰糖1大匙半、鹽巴少許

作法：

1.黃豆洗淨，泡水6-8小時，放入電鍋蒸熟。

2.起油鍋，放入薑片、蔥白、辣椒爆香，加入排骨翻炒至肉變色。

3.加入蒸熟黃豆炒勻，倒入醬油和米酒。

4.加入適量水，少許冰糖和鹽巴調味，大火煮滾。

5.放入電鍋，外鍋兩杯半水，蒸煮至電鍋跳起。

●豆酥豆腐

材料：黃豆50克、嫩豆腐 1盒、油60克、蔥少許、薑5克、蒜頭15克、辣椒1支、白胡椒粉少許、砂糖5克、鹽巴適量、醬油15克

作法：

1.黃豆用烤箱烘烤30分鐘。

2.蒜頭、辣椒、薑等調味料，與黃豆放入調理機均勻攪碎備用。

3.豆腐切塊，放入鹽水煮5分鐘。

4.起油鍋，將步驟2的醬料，倒入油鍋中小火炸酥。

5.將豆酥淋在豆腐上，並灑上蔥花(或蔥絲)。

資料提供／城邦文化集團

黃豆滷排骨。圖／城邦文化集團提供
黃豆滷排骨。圖／城邦文化集團提供
分享
豆酥豆腐。圖／城邦文化集團提供
豆酥豆腐。圖／城邦文化集團提供
分享
日式蜜黑豆。圖／城邦文化集團提供
日式蜜黑豆。圖／城邦文化集團提供
分享

脂肪農糧署

延伸閱讀

嘉市年菜專車 為350弱勢戶送暖

中彰投社福送年菜 溫暖獨老

老五老基金會號召志工送年菜 伴獨居長輩過新年

埔里「老五老」年前動員 逾百人不為圍爐幫送暖

雲林縣府成立愛心年菜整合平台 今贈1495份...

愛心年菜接續 雲林斗南353邊緣戶開心過年

相關新聞

南迴改56公里沒路燈 駕駛驚魂

2020-01-22 23:50

春節連假先暖後濕冷 初二全台有雨氣溫驟降

2020-01-23 07:29

今天小年夜 西半部這些縣市空氣品質特別糟

2020-01-23 07:24

防治非洲豬瘟 環保署稽查廚餘養豬場春節不打烊

2020-01-23 07:17

過年想發！ 客廳擺花 環保署教你綠美化

2020-01-23 07:16

黑暗南迴改／人民行的安全 為何得靠「前瞻」？

2020-01-22 23:50

黑暗南迴改／有燈沒燈 肇事率差很大

2020-01-22 23:50

淡海輕軌新票價 滿200元回饋50元 下月開始

2020-01-22 23:47

健康你我他╱打造自己的「專屬盤」 放食物也放腸胃一馬

2020-01-22 23:24

醫病天地／克服春節症候群 6招輕鬆排解

2020-01-22 23:14

過年防暴飲暴食 2帖茶飲解油膩

2020-01-22 23:13

健康主題館／展望新年 學習愛…就能圓滿

2020-01-22 23:06

長庚治罕見「毛」病 婦人揮別30年的「麻」煩

2020-01-22 22:55

先暖再冷高山恐降雪 一張圖看春節連假天氣

2020-01-22 21:12

轉乘捷運環狀線要花費7分鐘 有人嫌遠引熱議

2020-01-22 21:10

冰還是不冰？ 開封花生醬如何保存

2020-01-22 18:20

最棒的養生美容方式是「睡覺」！3方式顧好睡眠變更美

2020-01-22 17:51

變身特務的小說家 間諜的歷史即是失敗史

2020-01-22 17:44

年節大魚大肉 注意五原則遠離痛風

2020-01-22 17:31

梟雄猛貓的最後一擊 《貓》是如何成為災難片的？

2020-01-22 17:31

老貓與老明星的尊嚴 談史詩級災難片《貓》

2020-01-22 17:09

史詩級災難片《貓》 毫無劇情的舞台劇原典

2020-01-22 16:46

【黃色笑話】「丟掉」

2020-01-22 16:45

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-22 16:34

大選效應+過節症候群壓力大？1995生命線春節不打烊

2020-01-22 16:27

春節返鄉人潮湧現 高鐵宣布22日晚間9時加開1班次

2020-01-22 15:33

北市年前抽驗蔬果殘留農藥13件不合格 業者已下架

2020-01-22 15:24

「最美主持人」白嘉莉 重現螢光幕向大家拜年

2020-01-22 14:57

2000元刮刮樂夯 今年第二輛賓士車獎落新北市

2020-01-22 14:43

閱讀習慣改變 北市圖去年電子書借閱量暴增

2020-01-22 14:35

白鼻心染狂犬病現首例 花蓮加強為犬貓免費打疫苗

2020-01-22 14:13

好天氣到初一 初三起有望賞雪

2020-01-22 14:08

7.6萬盆當季花草打造北市觀山河濱美景 鸕鶿大軍也現身

2020-01-22 13:49

街友失業全因不願勞動？ 逾70%是家庭因素

2020-01-22 13:43

國際醫療轉送成功出擊 聯新助印尼勞工返鄉就醫

2020-01-22 13:43

寒士尾牙／這桌團圓飯 從騎樓辦到府前廣場

2020-01-22 13:41

妙齡女天冷吃薑母鴨進補 針眼找上門

2020-01-22 13:20

罕見毛毛樣病 顱內小血管瘋長害她麻痺30年

2020-01-22 12:33

胃癌晚期福音 HER2標靶藥下月起給付

2020-01-22 12:28
看更多

熱門文章

先暖再冷高山恐降雪 一張圖看春節連假天氣

2020-01-22 21:12

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-22 16:34

燈會尬場爭奇鬥豔！這縣市太美 沒過年就賺翻

2020-01-22 10:00

下午湧首波返鄉潮 高公局：今年春節國道容易嚴重壅塞

2020-01-22 10:22

匯36萬給全職太太 霸氣老公：妳更辛苦當然也有年終

2020-01-22 21:21

他列4缺點抱怨越南老婆 網看完閃瞎：炫耀文無誤

2020-01-22 17:24

年節送禮不想收到什麼？答案超意外 網曝：容易壞

2020-01-22 19:30

雙魚只想放空、射手局超多！12星座過年在家會做什麼

2020-01-22 14:00

2000元刮刮樂夯 今年第二輛賓士車獎落新北市

2020-01-22 14:43

轉乘捷運環狀線要花費7分鐘 有人嫌遠引熱議

2020-01-22 21:10

這就是冠軍的味道！十大長崎蜂蜜蛋糕伴手禮出爐

2020-01-22 10:26

領完年終買刮刮樂 新北上班族幸運刮中310萬

2020-01-22 12:01

除夕前天氣溫暖穩定 賈新興：初一晚起降雨更明顯

2020-01-22 09:29

南迴改56公里沒路燈 駕駛驚魂

2020-01-22 23:50

初二變天濕冷 國道恐怕「嚴重壅塞」

2020-01-23 00:17

野生小熊在她面前睡覺 黒熊媽媽黃美秀：感動到快流淚

2020-01-22 09:32

捕獲謎樣「畢卡索之魚」 網：像從惡夢中走出來的

2020-01-22 17:36

整理包／找50元以下銅板點心任務 跟著部落客吃台南4家隱藏美食

2020-01-22 16:58

最棒的養生美容方式是「睡覺」！3方式顧好睡眠變更美

2020-01-22 17:51

婦人罹罕病「毛毛樣」查不出 過了30多年麻痺人生

2020-01-22 11:40

每逢春節壓力大 專家教你6招面對親友聚會

2020-01-22 14:16

每日星座運勢／雙魚工作任務的拓展 好運接連不斷

2020-01-23 00:00

影／花蓮首例白鼻心染狂犬病 縣府緊急為犬貓打疫苗

2020-01-22 10:50

冰還是不冰？ 開封花生醬如何保存

2020-01-22 18:20

健保署急取消春節門診減量 醫院防疫不怕被核刪

2020-01-22 20:42

賞花不用到陽明山 內湖夜櫻季2月登場

2020-01-22 12:17

春節返鄉人潮湧現 高鐵宣布22日晚間9時加開1班次

2020-01-22 15:33

修道院女學生裝扮 香奈兒高訂秀重回奧巴辛的童年時光

2020-01-22 14:23

春節七天由暖轉冷！ 初二起降雨機率增

2020-01-22 10:31

年節大魚大肉 注意五原則遠離痛風

2020-01-22 17:31

神腦推優惠 祭出iPhone 11 Pro Max 93折

2020-01-22 09:58

邂逅「愛的迫降」！YSL愛心蛇爬上金管唇膏，2020限定

2020-01-22 13:20

7.6萬盆當季花草打造北市觀山河濱美景 鸕鶿大軍也現身

2020-01-22 13:49

春節車潮注意 台74線松竹交流道西向匝道口封閉

2020-01-22 11:10

40秒KO爽賺30億 格鬥狂人McGregor手上百萬名表是這枚

2020-01-22 16:15

影／萬株櫻花齊放美呆了 春遊芬園花卉園區好風景

2020-01-22 09:48

彩券行蝴蝶飛來福疊 情侶刮中百萬結婚有基金了

2020-01-22 11:51

婦腹痛以為胃潰瘍 檢查竟是HER2胃癌肝轉移

2020-01-22 09:51

LV新系列New Formals男包問世 拯救商務人士壞品味

2020-01-22 11:18

確定了！小籠包名店鼎泰豐新生店 小年夜試營運

2020-01-22 16:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top