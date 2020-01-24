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胡志明市小資遊 最美漁村美奈必去清單

2020-01-24 21:58聯合晚報 記者曹悅華／胡志明報導

美奈漁港的捕魚船，像是「漂浮在海上的大臉盆」。 記者曹悅華／攝影
美奈漁港的捕魚船，像是「漂浮在海上的大臉盆」。 記者曹悅華／攝影
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每年11月到2月為越南旱季中的涼季，是最適合旅遊的季節。不少人到越南旅遊的首選是胡志明市，必去旅遊清單上，絕對不能錯過號稱最美、最浪漫、純樸的漁村美奈（Mui Ne）。

因為交通方便，若要到美奈這座世外桃源，就算附近沒有機場，也能靠公路接駁。多數人會選擇體驗上下層的臥鋪車，有好幾家業者可供選擇，在胡志明市區范五老街買票即可。單程車票約新台幣200元，一趟車程五小時左右，中間會停一到兩次休息站，司機會直接送遊客到入住的飯店。建議早一到兩天先買票，因為座位有限，選下排的位子優先，移動比較方便。

至於住宿，美奈50公里長的海灘上有許多渡假村，幾乎都有自己專屬的海灘和游泳池，一出房間即是泳池，游泳池連著一望無際的大海。吃完午餐就可玩水到傍晚接著看夕陽，是放空首選，建議安排兩天一夜或是三天兩夜。

美奈旅遊的重頭戲，行程分日出團跟日落團，整套行程台幣400元左右，如果要搭越野車或滑沙等要再自費。日出團清晨4時左右出發，上午9時前回飯店，會有吉普車到飯店接駁，四大必去景點包含白沙丘、紅沙丘、仙女溪和漁村。

當抵達白沙丘的頂端，初升起的太陽，美到令人震懾。在乾淨的沙上留下自己的足跡，滿足感和成就感不可言喻。越野車司機還會帶遊客穿梭在沙漠間，是另類的體驗。

接著來到緊鄰到海的紅沙丘，此時太陽已經高掛天空，在陽光照射下，漂亮的橘紅色沙漠相當耀眼，還有滑沙可以玩，增添不少樂趣。滑完沙換到美奈漁港，走進這座漁村，撲鼻而來是濃濃魚腥味。這裡的捕魚船非常可愛，不少人形容像是「漂浮在海上的大臉盆」。

最後來到仙女溪，眼睛看到的是火紅色喀斯特地貌，腳下踩的是湧出來的溪流水，在藍天白雲的襯托下，好似一幅畫。不過這裡的門票要自費，因為要脫鞋子走路，建議穿拖鞋，水不深，約莫到腳踝位置，沙質也很細軟，不會磨腳。

市區探索、湄公河搖船 5天1.5萬有找

除了安排美奈放空之旅，到越南胡志明市還可安排市區旅遊、參加旅行團的湄公河一日遊，加上機票和住宿，五天1萬5000元有找。

胡志明市區觀光，景點主要集中第一郡和第三郡。第一郡內著名地標有中央郵局、紅教堂、統一宮、胡志明美術館、胡志明市政廳、胡志明大劇院、濱城市場、范五老街、咖啡公寓，第三郡則有戰爭遺跡博物館和粉紅教堂。

其中，建於19世紀末，標準哥德式風格的中央郵局，值得一訪。不僅外觀華麗，大廳內還有胡志明像，不少人會在這邊寄明信片。紅教堂與郵局僅一街之隔，教堂外牆由法國南部馬賽送來的紅磚組成，即使已有百年歲月，依然紅艷動人。

若想要吃到當地美食或品嘗特色咖啡，一定要走訪濱城市場、范五老街和咖啡公寓。濱成市場有道地的越式料理，還有琳瑯滿目的日用品和工藝品，是挑選紀念品的首選地之一。

想小酌的人推薦晚上到范五老街，若想要拍美照，感受悠閒之情，可選擇到咖啡公寓，每一層樓都是驚喜。

想遠離喧囂的人，可參加旅行團的湄公河一日遊，感受傳統美托搖船文化。行程有兩大亮點，一是帶斗笠乘船欣賞沿途風光，另一是拜訪建造於西元1849年的永長古寺，該寺廟外觀融合歐亞風格，內部供奉60尊珍貴木製佛像，園區小巧精緻，有20世紀雕塑精品美譽。

哥德式建築中央郵局，值得一看。 記者曹悅華／攝影
哥德式建築中央郵局，值得一看。 記者曹悅華／攝影
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永長古寺建造於1849年，寺廟外觀融合歐亞風格。 記者曹悅華／攝影
永長古寺建造於1849年，寺廟外觀融合歐亞風格。 記者曹悅華／攝影
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胡志明市教堂咖啡

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