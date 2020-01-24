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日本郊山行 遠眺天空之城、富士山

2020-01-24 21:55聯合晚報 記者楊德宜／東京報導

高尾山可搭雙人吊椅，少走40分鐘山路。 記者楊德宜／攝影
高尾山可搭雙人吊椅，少走40分鐘山路。 記者楊德宜／攝影
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不只國人瘋爬山，日本爬山風氣更盛，也吸引世界各地的登山客。如果去日本旅遊，不妨挪出半天、一天，安排一趟郊山行程，讓整個旅行更豐富多元。

東京都高尾山

米其林三星景點 賞富士山

日本東京都八王子市的高尾山，曾獲米其林「綠色指南」評鑑為三顆星等級的觀光景點，根據日本國家旅遊局的網站資料，至今每年多達300萬人次登山，被讚譽為登山人數世界第一。

高尾山在東京近郊，交通方便，可以搭乘電車或自駕抵達，從新宿搭電鐵京王線特急列車，只要48分鐘就能到高尾山口站。

高尾山標高599公尺，有六條登山路線，還可以自登山口搭乘登山纜車或雙人吊椅，少爬40分鐘山路。當天氣晴朗、無雲，在山頂可肉眼眺望富士山。高尾山藥王院每年元旦假期會湧入數以萬計的民眾參拜。

尤其推薦冬天前往，天氣比較穩定，看到富士山的機率較高，且入冬的富士山頭雪白潔亮，令人讚嘆。

立雲峽的山頂處可眺望竹田城跡。 記者楊德宜／攝影
立雲峽的山頂處可眺望竹田城跡。 記者楊德宜／攝影
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兵庫縣立雲峽

竹田城跡 日版馬丘比丘

日本兵庫縣的竹田城跡，是古城遺跡，有「日本的馬丘比丘」之稱。不過，想要看到天空之城的奇景，不是爬上竹田城跡山頂，而是要在對面立雲峽山頭上遠眺。

每年9月至11月深秋初冬期間，若天候條件配合，清晨摸黑登上立雲峽，攻頂的日出時分至上午8時左右，最有機會看到竹田城跡在雲海中若隱若現。

但要爬立雲峽的交通不方便，大多登山客選擇在竹田鄉下住一晚，如果無法自駕，就必須預約計程車，或商請民宿、旅館接送。

富士山東京米其林

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