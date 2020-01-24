致堅守崗位的人們 他們不知團圓飯滋味

台南消防局災害應變中心值勤人員，春節期間24小時待命，堅守工作崗位。 記者黃宣翰／攝影 分享 facebook 春節是家家團圓的時刻，當眾人在全家團聚，歡度新年的時候，為了讓更多的人能歡度春節，消防局值勤員、交通警察和鐵路站務人員、電信局員工等，必須捨棄和家人團聚的時光，堅守在各自的崗位上奉獻。

沒空好好吃一頓 消防隊速食裹腹

當旅客坐在舒服的車廂內，準備回家歡聚時，台南火車站站務人員，正忙著協助搬行李上車。等乘客坐好，他再下車繼續等候下班列車進站。不只站務人員無法回家過年，鐵道班工人也要輪班，時時刻刻都要盯緊，才能讓列車平順通行。

台南市消防局救災應變中心值勤隊員工作不輕鬆，不僅要承受時間、精力透支，還有對家人的愧疚。隊員蘇賢昆服務15年來，印象中每年除夕夜能夠回家吃年夜飯的日子不到一半，他念幼稚園、國小的兩個女兒，總會體諒、貼心地叮嚀，「爸爸開車要小心，平安回家。」

除夕當天，救災應變中心值勤隊員和值勤官，忙於通報處理車禍或救護案件，沒有人手煮晚餐。小隊長王大立說，只能點外送批薩或炸雞等速食簡單裹腹，想吃頓好的，要等除夕過後，才有時間和家人一起吃。

為了讓民眾安心過年，台電春節期間約有3000多人輪值，包括電力調度中心、現場搶修執勤及客服中心等，維持正常供電，讓春節期間家家戶戶燈火通明，迎接新的一年。

台中榮總嘉義分院外科部主任林雍凱（右一）率領的團隊，幾乎以醫院為家。 記者卜敏正／攝影 分享 facebook

過年以醫院為家 妻嘆：想當你病人

台中榮總嘉義分院外科部主任林雍凱率領的團隊，幾乎以醫院為家，春節也不例外，連妻子都忍不住說，「我好希望當你的病人，你見病人的時間比看家人的時間還多。」

林雍凱是心臟外科專科醫師，在台中榮總服務已經20年，是雲嘉地區少數心臟移植的權威，因為醫術精湛加上管理專長，曾奉派到多家醫院支援、建立手術團隊，去年調任嘉義分院後，他期許透過管理帶動團隊熱情、提升醫病關係，讓嘉義分院外科團隊獲得民眾更多信任。

林雍凱說，長期從事外科手術工作，他的睡眠時間短，約三小時就醒來一次。他也善用這習慣，每逢深夜醒來或是從台中開車回嘉義，凌晨就先到病房走走、巡視醫囑執行，剛開始的確造成同仁壓力，但也激起同仁工作熱情、更重視細節。

他笑說，因為經常留院看診或巡視病房，回家時間總是短暫，全家人相聚時間更少，今年春節，他從初一到初五都留醫院值班，妻子決定帶小孩到嘉義陪他過年，還曾開玩笑說「或許改當你的病人，才能多看到你！」