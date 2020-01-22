健保署急取消春節門診減量 醫院防疫不怕被核刪

衛生福利部全民健保署趕在今天緊急發文，首次宣布暫時取消門診減量要求。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 每年春節都因流感高峰造成急診爆量，今年又遇到武漢疫情叩關，全台醫院急診進入備戰狀態，衛生福利部要求醫院需視情況加開門診。

只是區域級以上醫院有門診減量的壓力，春節加開門診看太多病人，被核刪費用怎麼辦？

衛生福利部全民健保署趕在今天緊急發文，首次宣布暫時取消門診減量要求，1月23日至29日醫院看門診不限量，醫院可全力配合防疫、救治病患，無後顧之憂。

衛生福利部全民健保署前年7月起要求區域級以上醫院門診減量，今年第一季減量幅度減量幅度已達3.96%，許多醫院門診量減不下來，費用遭刪，財務上相當有壓力。

健保署署長李伯璋表示，經與衛福部部長討論，一致認為武漢肺炎恐有升溫趨勢，應全力支持醫院協助防疫。故要求同仁務必於今日送達公文，告知醫院健保署已暫時取消門診減量要求，鼓勵醫院加開門診疏導急診人潮壓力，避免急診壅塞，導致交叉感染。

另外，如果出現新的確診案例，健保署應支持醫院救治患者，故同時決議相關醫療費用審查將從寬認定，盼醫界全力配合防疫，不必擔心被核刪。李伯璋表示，門診減量是為了推動分級醫療，但政策是有彈性的，因應額外的防疫工作，就要靈活調整。

台北榮總急診部主任顏鴻章表示，醫院目前尚未決定是否加開門診，今收到此公文，認為相關的調整確實有助於醫院在春節期間疏導急診人潮、完整規畫門診與急診互相的配合與調度，比較不會有壓力。