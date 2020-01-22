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中國至今遲未透露的關鍵疫情資訊 抗煞名醫如此解析

2020-01-22 20:10聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

大陸武漢新型冠狀病毒疫情讓全球陷入恐慌，有學者猜測恐怕已像17年前的SARS一樣，出現以一人傳多人的「超級傳染者」，加速疫情擴散。對此，曾參與抗煞之役，並治好台灣H7N9首例的台灣大學副校長張上淳表示，確實可能有「超級傳染者」，但更重要的是，中國不能光是每天更新病例數，應該盡快公布疫情調查結果。

張上淳表示，現在病例新增這麼快，除了可能有超級傳染者，也很可能因為疫情已在社區持續了好一段時間。因為沒有能力檢測、沒有積極通報、沒有提醒防疫、沒有適當防護等種種因素影響下，導致一開始只找到少數證實的病例。後來武漢市及其他省份開始積極偵測，才找到這些早已傳開的病例。

中國大陸的資訊至今仍不夠清楚透明，是一個很嚴重的問題。張上淳說，中國不能只是每天告訴大家新增多少個案，更重要的是要去釐清，這些已知的感染者當中，哪些人是同一個群聚感染？一個一個案例是如何被傳染的？預估一個人可以傳給幾個人？

張上淳感嘆，上述這些資訊，對於防疫策略的擬定、疫情的預測，是極為關鍵的資訊，也是一個國家級防疫單位疫情調查最基本的東西，過去台灣防治SARS、韓國防治MERS，都會把病例間潛在的關聯性找出來。

民眾如何預防感染武漢肺炎，疾管署公布五大防範之道。 圖／疾管署提供
民眾如何預防感染武漢肺炎，疾管署公布五大防範之道。 圖／疾管署提供
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疫情SARS韓國

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