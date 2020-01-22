冰還是不冰？ 開封花生醬如何保存

一般來說，市面上賣的花生醬通常不需要放進冰箱冷藏。圖／美聯社 分享 facebook 花生醬堪稱是一種用途多元的偉大發明，不僅可以加進甜點、三明治、健康零食等，就算直接吃也相當美味。除了花生醬的營養價值之外，從保存期限與保存方式等方面看來，花生醬也方便儲存。

一般來說，市面上賣的花生醬通常不需要放進冰箱冷藏；許多民眾日常食用、經過加工的花生醬，開封後可以在一般的食品儲藏櫃裡面存放長達三個月；室溫存放花生醬也有一個好處，就是能讓花生醬的口感更綿密，使用時也會更方便塗抹。

但是，花生醬開封後，如果無法在幾個月之內食用完畢，或是居家環境處在特別炎熱或潮濕的條件下，把罐裝花生醬放進冰箱也無妨；花生醬放進冰箱冷藏後，保存期限可以進一步延長大約三到四個月，期間都還能保持新鮮風味。

但是這樣的保存期限，僅適用於一般超市貨架上販售、經過加工的市售花生醬，而不適用於天然的花生醬；市售花生醬裡面含有一些防腐成分與氫化油，因此可以幫助花生醬在室溫下保持綿密口感與新鮮長達數個月，但是天然花生醬裡面沒有這些成分，所以在室溫下只能保存大約一個月，之後其中的天然油脂就會開始腐壞。

天然花生醬放進冰箱冷藏後，可以保存大約六個月的時間；放進冰箱之前記得要先攪拌均勻，如果讓油脂漂浮在表面上，花生醬就會凝結成一整大塊。

食用前，利用一般常識就能判斷花生醬是否還可以食用；只要用鼻子聞一聞就知道花生醬是否已經餿掉或是有一點變質；只要看起來沒有異狀，保存期限也還沒到，應該就可以食用。