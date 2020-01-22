最棒的養生美容方式是「睡覺」！3方式顧好睡眠變更美

睡前別吃宵夜，長期下來可能會讓腸胃感到不適。圖／摘自 pexels 分享 facebook 隨著生活壓力提高，許多人太忙碌，也影響睡眠品質，所以常常失眠。因為失眠，就更想要做好養生，幫助在生活上得到慰藉。然而養生的觀念，並不是到了中年，才開始養生，許多年輕人，也越來越懂得要如何提早警覺身體，為將來加分。

但其實，睡覺就是最好的養生美容之道，睡眠時，只要做好以下幾件事情，養生可以很簡單地步入生活中。

一、睡前不吃宵夜

忙碌的生活，再加上加班，一般人都用宵夜來犒賞一整天的努力，然而腸胃在夜間的消化能力，並不如平時的活躍，因此當夜間進食，可能會導致腸道消化不良的問題，長久下來，可能會導致長期性的胃部問題，千萬別貪一時之快。

二、規律的睡眠時間

規律的睡眠，除了能讓人體維持免疫力及抵抗力，還能讓人看起來更年輕。而人要睡覺，除了讓眼睛有休息的時間之外，身體的臟器、大腦都有一個休眠的狀態，隔天才有精神飽滿的一天。無論是年輕人還是中老年人，只要記得保持著規律的生活，才能夠身心靈都受惠。

三、睡醒後不立即起床