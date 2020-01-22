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最棒的養生美容方式是「睡覺」！3方式顧好睡眠變更美

2020-01-22 17:51聯合報 記者劉小川／台北即時報導

睡前別吃宵夜，長期下來可能會讓腸胃感到不適。圖／摘自 pexels
睡前別吃宵夜，長期下來可能會讓腸胃感到不適。圖／摘自 pexels
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隨著生活壓力提高，許多人太忙碌，也影響睡眠品質，所以常常失眠。因為失眠，就更想要做好養生，幫助在生活上得到慰藉。然而養生的觀念，並不是到了中年，才開始養生，許多年輕人，也越來越懂得要如何提早警覺身體，為將來加分。

但其實，睡覺就是最好的養生美容之道，睡眠時，只要做好以下幾件事情，養生可以很簡單地步入生活中。

一、睡前不吃宵夜

忙碌的生活，再加上加班，一般人都用宵夜來犒賞一整天的努力，然而腸胃在夜間的消化能力，並不如平時的活躍，因此當夜間進食，可能會導致腸道消化不良的問題，長久下來，可能會導致長期性的胃部問題，千萬別貪一時之快。

二、規律的睡眠時間

規律的睡眠，除了能讓人體維持免疫力及抵抗力，還能讓人看起來更年輕。而人要睡覺，除了讓眼睛有休息的時間之外，身體的臟器、大腦都有一個休眠的狀態，隔天才有精神飽滿的一天。無論是年輕人還是中老年人，只要記得保持著規律的生活，才能夠身心靈都受惠。

三、睡醒後不立即起床

人在剛睡醒的時候，血液循環會慢慢地開始恢復正常的工作，因此在剛睡醒時，大腦此時是一種缺氧的狀態，尤其在天氣寒冷的時刻，先讓自己醒醒神再下床，才不會產生頭暈的現象。

睡眠是最好的養生，遵守這幾件事情，也能輕鬆養好身體。圖／摘自 pexels
睡眠是最好的養生，遵守這幾件事情，也能輕鬆養好身體。圖／摘自 pexels
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規律的睡眠時間，才能培養出健康的身體。圖／摘自 pexels
規律的睡眠時間，才能培養出健康的身體。圖／摘自 pexels
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剛睡醒的身體，千萬別立即下床，因為你的機能正在「開機」。圖／摘自 pexels
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睡眠失眠

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