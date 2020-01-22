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年節大魚大肉 注意五原則遠離痛風

2020-01-22 17:31聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

藥害救濟基金會特別整理痛風病程四階段，遠離痛風五原則，在年節享受美食時，也能顧健...
藥害救濟基金會特別整理痛風病程四階段，遠離痛風五原則，在年節享受美食時，也能顧健康。 聯合報系資料照片／記者林敬家攝影
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春節期間大魚大肉配酒精，再加上日夜溫差，年節期間可說是痛風好發期。藥害救濟基金會特別整理痛風病程四階段，遠離痛風五原則，在年節享受美食時，也能顧健康。

痛風是一種極度疼痛的關節炎，因為痛的時候來去如風而得名。因為體內的普林代謝異常，導致過多的尿酸而造成，血液中尿酸值超過7.0 mg／dL就算高尿酸，但尿酸過高不一定會有痛風症狀，稱為無症狀高尿酸血症；若是任由尿酸繼續飆高，則可能堆積結晶成痛風石，造成痛風發作。沉積在關節腔內，則造成關節腫脹和變形，也可能堆積在耳朵、皮下、脊椎關節，或是腎臟等，造成腎臟病變。

一提到痛風，都常聽人勸說避免吃高普林食物、火鍋湯底不要喝下肚等。但中華民國風濕病醫學會理事長蔡文展表示，，尿酸過高80％是因為身體代謝便自行生成，只有20％是來自飲食，最好還是吃藥長期控制血中尿酸濃度。

但是藥害救濟基金會提醒痛風依病程分四個階段，不同階段有不同治療方式，仍然要由醫師診斷及治療，切勿自行用藥。

一、無症狀高尿酸血症：此階段需要透過驗血才能發現，若無症狀發生，通常不需特別服用藥物，但須找出高尿酸發生的原因，加以改善，例如透過飲食、攝取水分或其他生活習慣的調整，降低血中的尿酸，避免病情進展到痛風。

二、急性痛風關節炎：急性痛風關節炎通常會自行好轉，使用消炎止痛藥物，如類固醇、秋水仙素治療等可以迅速緩解疼痛。

三、不發作間歇期：目前臨床上對於痛風患者，控制血中的尿酸值極為重要，何時該開始長期使用降尿酸藥物最好和醫生討論長期的治療方案，預防後續併發症。

四、慢性痛風石關節炎：長期不治療，痛風石結節可能在耳朵、皮下、關節等處發生，導致關節變形，嚴重時喪失關節活動能力；也可能沉積在腎臟，影響腎臟功能。

藥害救濟基金會也提醒，如曾有痛風史的民眾，建議要依照醫囑服用藥物、定期追蹤。年節時也要多注意生活五原則，包括：減少飲用酒精、含果糖飲料、攝取足夠水分、減少食用海鮮等高普林食物並適量運動，可減少痛風的急性發作，並預防痛風石的沉積。

藥害救濟基金會提醒注意遠離痛風五原則，在年節享受美食時，也能顧健康。圖／藥害基金...
藥害救濟基金會提醒注意遠離痛風五原則，在年節享受美食時，也能顧健康。圖／藥害基金會提供
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痛風關節炎耳朵

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