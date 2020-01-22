大選效應+過節症候群壓力大？1995生命線春節不打烊

今年春節接踵總統大選而來，苗栗縣生命線提醒小心佳節症候群及大選效應上身，建議正念認知排解，7天假期61名志工排班「1995」協談專線不打烊。

農曆春節是國人最重視的節日，多數人都是愉悅快樂的，但對某部分的人，因失去親人、失業、年紀大單身、獨居，或親友長時間相處，可能帶來壓力，今年春節又逢大選後緊接而來，一些選舉引起的緊張氣氛、世代對立等情緒可能來不及消化，而在春節發生後續效應。

生命線呼籲善用1995協談專線等專業求助管道抒發情緒，相處盡量避免議題的衝突甚至是挑釁，身在類似處境時，試著先緩和自己情緒並離開現場，透過正念減壓的深層呼吸法，專注自己的狀態，並調整呼吸頻率，由急促逐漸放慢放緩且深層，放鬆自己緊繃的情緒拉回理智，認知並同理心選舉各有支持對象，且選舉已經結束了。

衛生福利部苗栗醫院心理師余錦星說，以心理學正念認知療法的角度來看，人會被焦慮、憂鬱不適情緒所困，主要是因為受到兩個主要關鍵歷程束縛有關，一是對外在事物傾向過度思考、反芻或擔憂過多；二是傾向逃避、壓抑或是推開其他的事物，不良的認知加上慣性因應模式，就會導致不適感受被放大或是延長發酵。

余錦星建議，適當改變自己的想法期待、適度轉念，或主動參與會讓自己感受到快樂的正向活動，例如運動、散步，主動邀約或是拜訪親友等活動，都有助改善情緒不適的症狀。