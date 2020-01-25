新春刮刮樂17款中獎率一次看 這款張張必中！

今年1月2日累計至今，台彩共發行17款刮刮樂，總獎項超過4,060萬個。記者林俊良／攝影 分享 facebook 過金鼠年許多民眾喜愛買張刮刮樂試試手氣，不過下手之前先來總複習目前推出的刮刮樂，一次掌握每款中獎機率和最高獎金，別傻傻和財神爺錯過！

春節假期前最後一波的六款新品已於16日推出，這六款新品包括中獎率100%、張張都有獎的「金鼠獎」，每張售價500元，共有十個頭獎300萬元，今年1月2日累計至今，台彩共發行17款刮刮樂，總獎項超過4,060萬個，提供高達646個100萬（含）以上的獎項。

【2,000萬超級紅包】

中獎率：69.33%。

彩券特色：頭獎2,000萬元共3個，二獎200萬元+賓士車共7個，400個100萬元，高達25次中獎機會。去年首創二獎「200萬元加賓士車」獎項造成市場熱銷、供不應求，今年特別增加發行額，並且增加獎項數目。

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【1,200萬大吉利】

中獎機率：70%。

彩券特色：頭獎1,200萬元共3個，二獎100萬元共80個，有20次中獎機會。 分享 facebook

【金鼠獎】

中獎機率：100%。

彩券特色：頭獎300萬元共10個，有14次中獎機會。 分享 facebook

【五路財神】

中獎機率：40.72%。

彩券特色：頭獎500萬元4個，總獎金超過10億元，高達14次中獎機會。 分享 facebook

【贏家對決】

中獎機率：31.43%

彩券特色：最高獎金300萬元共5個，超過40萬個1,000元(含)以上獎項。 分享 facebook

【紅包一把抓】

中獎機率：35.77%。

彩券特色：頭獎300萬元共8個，總獎金超過11億元，高達15次中獎機會。 分享 facebook

【金麻將】

中獎機率：35.01%。

彩券特色：頭獎300萬元共6個，超過10萬個1,500元（含）以上獎項。 分享 facebook

【發紅包】

中獎機率：50%。

彩券特色：頭獎10萬元共500個，採一套兩款的票面設計，首度規畫填空區，讓民眾可以自由發揮創意，也適合想要送出獨一無二紅包的民眾。 分享 facebook

【金鼠報喜】

中獎機率：35%。

彩券特色：頭獎200萬元共6個，超過23萬個1,000元（含）以上獎項。 分享 facebook

【百萬年終獎金】

中獎機率：33.72%。

彩券特色：頭獎100萬元共100個，總獎金超過7億元。 分享 facebook

【刮刮金樂透】

中獎機率：31.58%。

彩券特色：頭獎200萬元共8個，超過24萬個1,000元(含)以上獎項。 分享 facebook

【超級777】

中獎機率：30.14%

彩券特色：頭獎200萬元共6個，超過23萬個1,000元（含）以上的獎項。 分享 facebook

【鼠年行大運】

中獎機率：50%。

彩券特色：頭獎5萬元共100個。 分享 facebook

【步步高升】

中獎機率：34%。

彩券特色：頭獎50萬元共5個，超過18萬個500元(含)以上的獎項，5次中獎機會。 分享 facebook

【好運鼠不完】

中獎機率：33%。

彩券特色：最高獎金30萬元5個，超過23萬個500元（含）以上獎項。四款老鼠互動式票面設計造型，把刮刮樂輕靠在嘴部，立即變成可愛俏皮的生肖主角，刮開前適合拍照打卡或做成個人風格的拜年圖片。 分享 facebook

【財神報到】

中獎率：31%。

彩券特色：頭獎80萬元共6個。 分享 facebook

【超速777】

中獎率：28%。

彩券特色：頭獎70萬元共5個，超過12萬個700元（含）以上獎項，高達7次中獎機會。 分享 facebook

春節期間，民眾若對中5,000元（含）以下的獎項，可於開獎日當天晚間22時起至全國各公益彩券投注站直接兌獎，而5,000元以上的獎金則須於銀行營業日至中國信託商業銀行各分行或受委託之批售兌獎處兌獎。