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北市年前抽驗蔬果殘留農藥13件不合格 業者已下架

2020-01-22 15:24聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

過年前台北市公布最後一波生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，衛生局去年11、12月至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等抽驗95件蔬果產品374項殘留農藥含量，有13件不符合規定，不合格率13.7%。其中北市第一果菜批發市場零批場(攤號409)檢出1件「芥菜」4項殘留農藥不符規定，產品源自雲林縣二崙鄉農會，並通知台北農產公司針對違規供應商停止供應10天，第2次將廢止供應人資格。

北市衛生局食品藥物管理科科長陳怡婷指出，這次其它檢出產品包括「菠菜」、「百香果」各1件檢出3項殘留農藥不符規定；「木瓜」、「木瓜柳丁」、「蘿蔔」、「油菜」、「蚵白」各1件檢出2項殘留農藥不符規定；「美濃」、「苦瓜」、「蚵白」各1件及「大陸妹」2件各檢出1項殘留農藥不符規定。抽驗地點包括北農、永吉蔬果行、家樂福北投店、國防部福利事業管理處北投福利站等。

依行政院農業委員會公告，這次抽驗檢出殘留農藥殺菌劑待克利、達滅芬、賓克隆與殺蟲劑達特南、因滅汀、因得克等均為合法登記並領有許可證的農藥，但殘留農藥含量應符合農藥殘留容許量標準。

陳怡婷表示，針對不符規定產品北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售，移請產品來源所轄衛生局溯源並輔導農民正確田間施藥。衛生局也通知北農依據「台北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」針對違規供應商停止供應10天，第2次廢止供應人資格，加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

依食安法，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，違反「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若業者無法交代來源，依同法可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

陳怡婷也說，市面抽驗產品屬於終端管理，只有落實源頭田間監測及產地加強輔導農民栽種正確施藥，才能有效減少蔬果殘留農藥的問題。建議民眾優先選購當季蔬果，烹調前先以流動清水沖洗根部，再浸泡10至20分鐘，用流動自來水沖洗2至3遍，烹煮蔬菜時將鍋蓋打開，減少農藥殘留。

過年前台北市公布最後一波生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，衛生局去年11、12月至市場、...
過年前台北市公布最後一波生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，衛生局去年11、12月至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等抽驗95件蔬果產品374項殘留農藥含量，有13件不符合規定。圖／北市衛生局提供
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衛生局抽驗北市

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