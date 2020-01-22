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民眾春節遊參山 這樣做還有機會中獎

2020-01-22 13:58聯合報 記者黃寅／即時報導

春節期間，交通部觀光局參山國家風景區管理處為服務民眾，6個遊客中心都照常提供旅遊諮詢服務，且不僅自大年初一至初五天天有活動，民眾前往旅遊還有機會中獎。

參山國家風景區管理處指出，自25日大年初一至29日初五，每天上午8時30分起，在參山處轄內各遊客中心都備有新春鼠年大吉紅包限量發放，每日限額100名，發完為止。

此外，自23日起至2月16日，只要參與參山處遊客中心活動或到參山處各轄區18個鄉鎮景點、6個遊客中心、轄內借問站或與有「參山」字樣之解說導覽牌等合影，並將照片上傳至「參山國家風景區臉書粉絲專頁」在本案活動貼文，就有機會抽到大獎。

獎品有三洋氣炸鍋、Timberland城市背包、東方美人茶禮盒、喔熊頸枕、便利商店百元禮券等50多項好禮。

活動詳情可上交通部觀光局參山國家風景區管理處官網：https://www.trimt-nsa.gov.tw及參山國家風景區管理處臉書粉絲專頁查詢。

對於如何安排全家大小的旅遊，建議也可先向旅遊目的地各遊客服務中心洽詢相關交通與景點資訊，以避開塞車時間點。電話是，獅山遊客中心：035-809296、南庄遊客中心：037-824570、梨山遊客中心：04-25981331、谷關遊客中心：04-25951496、八卦山脈生態遊客中心：047-289608、松柏嶺遊客中心：049-2580525。

春節期間，交通部觀光局參山國家風景區管理處為服務民眾，6個遊客中心都照常提供旅遊...
春節期間，交通部觀光局參山國家風景區管理處為服務民眾，6個遊客中心都照常提供旅遊諮詢服務，且不僅自大年初一至初五天天有活動，民眾前往旅遊還有機會中獎。 圖／參山國家風景區管理處提供
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國家風景區塞車

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