國際醫療轉送成功出擊 聯新助印尼勞工返鄉就醫

一名印尼籍勞工去年從11樓高處墜落當場昏迷，傷勢嚴重，被送往聯新國際醫院搶救。經過1個月的治療，家屬希望接回印尼就近照顧，聯新國際醫院啟動國際醫療轉送服務，由精通印尼語的腎臟科醫師戴道堅隨行陪同，確保病人全程獲得安全照護，並與當地最大醫療中心無縫接軌後續治療。

該名印尼勞工從高處掉落，全身多處骨折，肋骨斷裂，腦部及肺部受傷，下半身癱瘓，狀況危急，經過聯新跨科團隊全力救治，病情逐漸穩定。家屬考量後續醫療及龐大醫藥費，希望能接回家鄉巴峇島就近長期照顧，聯新國際醫院因此啟動國際醫療轉送專案，與印尼駐台辦事處、印尼外交部協調，並聯繫航空公司安排。

聯新的國際醫療轉送服務，針對不同病人的需求，提供客製化的規劃。此次協調航空公司挪出10個座位；病人使用7個座位，其中擔架使用6個座位，備用氧氣佔1個座位，醫生1位，護士1位，陪同家屬1位，病人由聯新國際醫院經過通捷通道，直接送上班機。

隨行醫師戴道堅具有航空醫學與急重症醫學專業資格，並且為印尼華僑，精通印尼語，不必透過翻譯，就能瞭解家屬意見；對於治療及病情方面，能夠直接與巴峇島當地最大醫學中心桑拉醫院（Sanglah Hospital Bali）溝通，即使專業醫療用語也沒有隔閡，確保病人的就醫安全。

台灣直飛巴峇島航行時數5個多小時，戴道堅表示，雖然病人幾乎可以自主呼吸，對語言有反應，但是全程仍不可有絲毫鬆懈。病人有腦出血情況，在飛行高空應留意生理指數，監測血壓、心跳、呼吸、含氧量等；肋骨斷裂傷及肺部，應注意氣胸或氧氣是否足夠。高空的壓力差，對於意識不清病人要注意是否會嘔吐，避免嗆到。