影／武漢肺炎來勢洶洶 高醫進行SOP防疫演練

台灣出現首例確診「武漢肺炎」，讓全國醫護體系繃緊神經，高雄醫學大學附設醫院今天特地舉行「防範嚴重特殊傳染性肺炎實地防疫演練」，模擬發燒病患前來急診時，應該有的防疫作業SOP流程，疑似病患由身著全身防護衣的醫護人員送至急診負壓區，緊接著透過室外運送通道，一路送往負壓隔離病房。高醫表示負壓隔離病房目前有15床，如啟動防疫工作將配合主管機關調配。

高醫院長侯明鋒表示，高醫每年都會進行多次新興傳染性疾病防疫演練，這次為了防範武漢肺炎在春節期間擴散，特別在春節前夕加開演練。高醫感染管制中心主任林俊祐表示，高醫將依照法定傳染病處理流程進行防範，一旦發現疑似個案即時通報，並落實相關感染管制措施，他呼籲民眾南來北往時，出入公共場所配戴口罩，如返國後14日內有發生發燒或類流感症狀，可撥打免付費防疫專線1922並依指示戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫護人員旅遊史以供醫師確切診斷、治療。