妙齡女天冷吃薑母鴨進補 針眼找上門

冬天少不了吃火鍋或進補，但要斟酌自己的身體狀況與體質，避免愈補愈糟糕。25歲廖女天冷與朋友聚餐吃薑母鴨，隔天右眼皮紅腫，無法戴隱形眼鏡，就醫檢查為針眼，擦藥膏並吃抗生素才恢復。

廖女因為過年前工作多，壓力大又睡眠少，與朋友聚餐相約吃薑母鴨，希望進補讓手腳不會冰冷，但隔天發覺右眼皮怪怪的，起初以為是感冒未在意，沒想到越來越嚴重，再過一天赫然發現右眼皮竟然紅腫，完全沒辦法戴隱形眼鏡並化妝，趕緊請假到童綜合醫院眼科看診。

經檢查發現廖女右眼皮因為皮脂腺被塞住，造成針眼，即是急性的眼瞼發炎，醫師開立外擦藥膏與口服抗生素，廖女回家照醫囑使用，3天後好轉，可以再戴上隱形眼鏡。

童綜合醫院眼科主任陳沛仁表示，針眼發生主要是因為皮脂腺油脂分泌旺盛，分泌物過多阻塞眼瞼板腺，再加上細菌感染，造成眼瞼發炎；針眼發生時，眼瞼會出現紅、腫、熱、痛症狀，除了眼睛不舒服外，外觀上也會有所影響。