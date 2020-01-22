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婦人罹罕病「毛毛樣」查不出 過了30多年麻痺人生

2020-01-22 11:40聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

家住台南的43歲黃小姐，國中起就常有手腳發麻情形，但遍查不出原因，直至去年夏天因左手臂劇烈麻痺延伸至左側臉頰，她以為顏面麻痺，就醫才進一步查出原來罹患罕見的「毛毛樣病」，所幸經高雄長 庚醫院進行頭皮的淺顳動脈與腦表中大腦動脈接合等手術，尋回健康。醫師表示，這種疾病若未能有效制，會有持續中風現象。

收治這起病例的高長庚醫院神經外科醫師莊銘榮表示，毛毛樣腦血管病變是種慢性進行性腦血管閉塞疾病，因為顱內大血管閉塞，導致小血管代償性雜亂無章地瘋長，多出來的側支循環異常毛細血管亂長成一團，在X光片下像是毛玻璃霧狀，日本醫界稱「Moya Moya」，才叫「毛毛樣病」。

莊銘榮表示，毛毛樣病與先天基因變異不無關聯，也可能是後天發生，原因仍待釐清，引起中風症狀也與中老年人的急性中風不同。中老年人的中風，一般是因為腦血管急性阻塞或突然破裂出血，病人出現明顯的半邊癱瘓等症狀，毛毛樣病則是血管慢性阻塞變化。

毛毛樣病發生在兒童的主要症狀是短暫重複發生的突發性偏癱，或左、右側交替性偏癱。這種單側肢體無力現象沒有前兆，因為來得快，復原也快，容易被忽略。但30歲到40歲間的成年人，若發生毛毛樣病 ，通常會是腦出血性的中風。

病患黃小姐說，她從國中起就常有肢體麻痺情形，在台南看過大小醫療院所，都指神經沒有問題，這種發麻情形約3、4個月來一次，因檢查不出異樣，只能麻痺現象和平共處，直至去年因左側肢體麻到臉頰，醫師查出可能是毛毛樣疾病，才找上高雄長庚治療，先開右側大腦 ，後開左側大腦，如今復原良好，解除長期肢體麻痺的困擾。

黃姓婦人罹患毛毛樣罕病，所幸獲高雄長庚醫療團隊治療，解除「麻痺人生」。記者王昭月...
黃姓婦人罹患毛毛樣罕病，所幸獲高雄長庚醫療團隊治療，解除「麻痺人生」。記者王昭月／攝影
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毛毛樣腦血管病變是種慢性進行性腦血管閉塞疾病，因為顱內大血管閉塞，導致小血管代償...
毛毛樣腦血管病變是種慢性進行性腦血管閉塞疾病，因為顱內大血管閉塞，導致小血管代償性雜亂無章地瘋長，多出來的側支循環異常毛細血管亂長成一團。記者王昭月／攝影
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