婦人罹罕病「毛毛樣」查不出 過了30多年麻痺人生

家住台南的43歲黃小姐，國中起就常有手腳發麻情形，但遍查不出原因，直至去年夏天因左手臂劇烈麻痺延伸至左側臉頰，她以為顏面麻痺，就醫才進一步查出原來罹患罕見的「毛毛樣病」，所幸經高雄長 庚醫院進行頭皮的淺顳動脈與腦表中大腦動脈接合等手術，尋回健康。醫師表示，這種疾病若未能有效制，會有持續中風現象。

收治這起病例的高長庚醫院神經外科醫師莊銘榮表示，毛毛樣腦血管病變是種慢性進行性腦血管閉塞疾病，因為顱內大血管閉塞，導致小血管代償性雜亂無章地瘋長，多出來的側支循環異常毛細血管亂長成一團，在X光片下像是毛玻璃霧狀，日本醫界稱「Moya Moya」，才叫「毛毛樣病」。

莊銘榮表示，毛毛樣病與先天基因變異不無關聯，也可能是後天發生，原因仍待釐清，引起中風症狀也與中老年人的急性中風不同。中老年人的中風，一般是因為腦血管急性阻塞或突然破裂出血，病人出現明顯的半邊癱瘓等症狀，毛毛樣病則是血管慢性阻塞變化。

毛毛樣病發生在兒童的主要症狀是短暫重複發生的突發性偏癱，或左、右側交替性偏癱。這種單側肢體無力現象沒有前兆，因為來得快，復原也快，容易被忽略。但30歲到40歲間的成年人，若發生毛毛樣病 ，通常會是腦出血性的中風。