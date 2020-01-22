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果樹枝條農廢變有機肥料 苗栗柑橘甜度大增

2020-01-22 11:18聯合報 記者彭宣雅／即時報導

果樹枝條怎麼辦？農委會苗栗農改場與西湖鄉龍洞社區、西湖鄉農會合作，把果樹枝條變成了高利用價值的「生物炭」，搭配牛、羊糞便經腐熟技術，變成「有機質肥料」成循環農業典範。

苗栗場表示，西湖鄉是文旦重要產地之一，一年產生300噸以上的果樹枝條。大量的果樹病枝處置問題，常讓農民苦惱兩難，若將病枝堆置在田間，沒有確實清園會導致病蟲害防治策略破功，而露天焚燒則會衍生環境問題；其中牛、羊糞便等農業副產物，也可能因量大及運輸而產生汙染。

為解決農業廢料問題，苗栗場與當地農會及社區青農盤點資源，在園區內建立循環農業模式，於冬季收集廢棄果樹枝條，經過曝曬、粉碎及炭化後，製成「生物炭」，不僅體積只剩下原本的三分之一，還可施用於田間，提升土壤肥力，改良酸性土壤，同時也是碳平衡的重要措施；另外，將牛羊糞有機質肥料混入生物炭後，也可降低成本，增加賣相。

苗栗場表示，動植物或能源的碳排放，最後需靠植物將碳固存而平衡，如果最終又被分解或燃燒，就不再有碳平衡的可能。而生物炭不易分解，可將碳固存於土壤達數十年至數百年，不僅增加土壤保肥、保水力，減少土壤營養流失，並加強土壤通氣性。

園區青農們以地面蓄水設施、氣象資料站、自動水分感應器與灌溉設備等，配合苗栗場的液肥配方技術，克服氣候變遷，今年收成的柑橘果實甜度大增，展現循環農業資材對作物營養的效能。

羊糞添加生物炭過程。圖／苗栗農改場提供
羊糞添加生物炭過程。圖／苗栗農改場提供
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