桃園市確診今年首例腸病毒重症 1歲2個月女童出院休養

現在雖非腸病毒流行期，但桃園市衛生局日前確診1例腸病毒EV71型感染併發重症個案，為今年桃市首例，1名1歲2個月女童月初出現高燒、疱疹性咽峽炎等症狀，就醫後更出現持續嘔吐，手足掌心出現紅疹、肌抽躍、四肢無力肢體不穩等症狀，檢驗為EV71型陽性，幸經住院治療後健康狀況穩定已經出院休養，衛生局提醒家長應注意幼童是否出現腸病毒症狀且伴隨肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）情形等重症前兆，要盡速就醫。

桃園市衛生局指出，該名1歲2個月女童月初就醫確診腸病毒，後續因持續嘔吐，手足掌心出現紅疹、肌抽躍、四肢無力肢體不穩等症狀，醫師懷疑為疑似腸病毒感染併發重症後通報採檢，經疾管署檢驗EV71型陽性，17日正式確診為腸病毒EV71型感染併發重症個案。

衛生局疾管科長葉潔瑩說，腸病毒71型引起的重症病程變化快速，家中幼童如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，防範交叉感染，若幼兒遭受感染後一周內需特別留意身體狀況，一旦發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆，應立即送往桃園市5家腸病毒重症責任醫院儘速就醫。

桃園市5家腸病毒重症責任醫院分別為林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院，若家長及早掌握黃金時間治療，就能使病童獲得妥善治療，降低重症發生的機會。