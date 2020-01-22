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婦腹痛以為胃潰瘍 檢查竟是HER2胃癌肝轉移

2020-01-22 09:51聯合報 記者李樹人／台北即時報導

許多人知道部分乳癌患者HER2陽性，可以透過標靶藥物來治療，事實上，極少數胃癌患者也屬HER2陽性，以往治療只剩化療，現在透過標靶藥物合併化療等個人化治療策略，也能延長這群晚期胃癌患者的存活期。

一名50多歲女性因腹痛、體重無故減輕而就醫，以為只是嚴重胃潰瘍，但檢驗報告結果竟是胃癌肝轉移，肝臟腫瘤密密麻麻，多達十、20顆，當場傻住，抱著丈夫痛哭。

根據2016年癌症登記報告，胃癌位居國人第七大癌症死因，由於早期症狀不明顯，大多是腹痛、腹脹，常被當作一般腸胃疾病，因此，六成患者確診時已是晚期。台北榮總腫瘤醫學部部長趙毅表示，大部分晚期胃癌患者無法接受外科手術，治療以化療為主，但療效不佳。

最近幾年，眾多大型研究報告發現，如果HER2基因過度表現，則可嘗試HER2標靶藥物，來延長存活期。趙毅說，該名女性患者基因檢測結果為HER2陽性，有機會參加該標靶藥物在台灣的臨床試驗，以自費方式使用後，最後腫瘤消失，持續追蹤半年未復發。該患者原以為人生就這麼沒了，沒想到還有機會重生。

趙毅指出，台灣每年約新增3000名胃癌患者，其中HER2陽性類型者，如能接受標靶藥物合併化療，能有效延長存活期，提高生活品質。而健保署最近已核准2月起給付標靶藥物。

胃癌的危險因子為男性、遺傳、50歲以上、飲食習慣偏重鹹、嗜吃香腸等含亞硝酸鹽食品，以及感染幽門螺旋桿菌。趙毅說，為了健康，民眾應該少吃醃漬品、避免菸酒，定期接受健康檢查，若腸胃不適症狀持續兩周、腹痛，甚至體重無故減輕，就應盡速就醫。

胃癌六大危險因子。圖／趙毅提供
胃癌六大危險因子。圖／趙毅提供
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胃癌三大徵兆。圖／趙毅提供
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