慢性病患者熬夜打牌追劇 醫師：小心過年發病

過年快到了，有些慢性病患者熬夜打牌或是追劇，隔天血壓、血糖飆高，台南市安南醫院神經內科醫師李建欣今天表示，熬夜晚睡會讓生理時鐘混亂，交感神經活性上升，腎上腺素和胰島素阻抗增加，導致血壓和血糖上升，隔天精神不濟，情緒不佳。他建議慢性病患者過年不要熬夜，維持正常作息平安度過新年。

李建欣說，慢性病患如果睡到隔天中午，又會導致晚上睡眠品質變差，周而復始，惡性循環，造成血壓和血糖難以控制，有些病人只好吃安眠藥幫助自己入睡。

李建欣說，睡眠有修復大腦神經和鞏固記憶功能，睡眠周期大致分成兩種，一種是快速動眼期睡眠，一種是非快速動眼期睡眠，後者由淺到深又分成三期睡眠，最重要的是第三期慢波睡眠，它讓大腦和身體可以好好休息，可以消除身體疲勞，第三期漫浪睡眠會分泌生長激素，維持身體的健康。

快速動眼期睡眠和記憶有關，這時候正在作夢，可以幫助整理一天重要的記憶內容，好像電腦硬碟重新整理一樣。隨著年紀增大，睡眠時間會縮短，這兩種睡眠周期也會跟著減少。