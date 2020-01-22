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野生小熊在她面前睡覺 黒熊媽媽黃美秀：感動到快流淚

2020-01-22 09:32聯合報 記者陳秋雲／即時報導

台中市光合教育基金會舉辦「有光講座」，昨晚邀請屏東科技大學野生動物保育研究所副教授黃美秀，暢談台灣黑熊面臨的保育問題。得到小熊信任，讓小熊肯在她面前睡午覺，這讓她自覺是「世上最幸福的人。」

黃美秀是屏東科技大學野生動物保育研究所副教授，是台灣第一位入山研究台灣黑熊的學者。曾任台灣黑熊保育協會名譽理事長因長年對台灣黑熊的保育推廣不遺餘力，獲得「黑熊媽媽」封號。

黃美秀表示，社會關心黑熊可以從「感動、觸動」轉換為「行動」政府期盼腳步可以再快丶再積極採取行動。

研究黑熊丶援救小熊到野放，黃美秀說，救援訓練小熊回到原生地，首要得到小熊信任，看到小熊放下戒心並在她面前睡起午覺，看著打瞌睡的小熊，感動到快流淚，自覺是世界上最幸福的人。

黃美秀表示，深山中多數的黑熊都是斷手斷腳，也有民眾建議援救的小熊是否不要再野放。但她比喻世界雖然險惡，但是也不會選擇將孩子關在家裡，而是要訓練孩子能夠面對社會、適應環境。

黃美秀也感謝交通部林佳龍部長的協助，讓南安小熊安全野放，她強調，只要有心，不只能夠救一隻小熊，整個族群都能夠拯救，只要願意行動或為保育團隊鼓勵，就舉辦「有光講座」每個人在崗位上為土地奉獻一分心力，她也提到，盼黑熊與這塊土地在國人的關心下，共同深耕這塊土地。

黃美秀強調，關注與照顧黑熊的過程，是社會上的每個人能夠跟台灣黑熊、台灣高山建立起微妙的連結，透過照顧小熊給自己親近土地的機會，而不是離土地越來越遠。她也提到，將關注轉化為保育行動，彼此可以透過臉書告訴生活周遭，藉此來提醒大家要怎麼樣的家鄉以及台灣，有聲音就有力量。

黃美秀説，台灣保育黑熊的預算遠比不過其他國家保育熊貓的上億預算。她也強調，台灣的民間非常熱情，最有力量的地方也在民間，10年前成立台灣黑熊保育協會後，3年前位在花蓮玉里的台灣黑熊教育館，硬體由鎮公所支應，也以自籌款來完成，希望透過各種管道，讓黑熊更好也讓台灣也更好。

交通部長林佳龍卸任台中市長後，成立光合基金會。執行長游湧志表示，基金會的運作「有光講座」的舉辦，盼社會上各式議題在台灣社會中不同的亮點，讓這些亮點有機會聚合在一起。

紀錄片「黑熊來了」記錄了2018年南安小熊野放的珍貴畫面，也鼓勵國內外民眾親近山林、認識台灣特有動植物。上映期間，光合基金會安排兩場電影包場。

黃美秀在光合基金會談黑熊保育。圖/光合基金會提供
黃美秀在光合基金會談黑熊保育。圖/光合基金會提供
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台灣黑熊野放屏東

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