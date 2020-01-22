把握荔枝椿象「越冬期」 嘉縣農業處籲農民加強防治

荔枝椿象是以荔枝、龍眼、欒樹等為寄主的害蟲，經歷冬季休眠期後開始活動，藉吸食植物花穗汁液獲取養分、交尾產卵繁衍後代，目前嘉義地區荔枝和龍眼正是抽梢的時節，為降低椿象密度，防範荔枝花芽受害，現在正是化學防治的最佳時期。

嘉義縣政府農業處指出，荔枝椿象俗稱臭屁蟲、臭椿象、荔椿，1年只發生1世代，生活史包括卵、若蟲及成蟲3個時期，一般以性未成熟的成蟲越冬，氣候溫暖或低海拔地區越冬成蟲開始活躍於荔枝、龍眼枝梢或花穗上吸食危害，性成熟後開始交尾產卵。

農業處說，樁象成蟲受干擾時有假死行為，同時分泌褐色臭液，並掉落於地面，但很快又會再往樹上爬。族群密度高時，常造成枝葉生長遲緩、花穗萎縮或脫落，嚴重影響荔枝產量與品質。由於成蟲越冬後會大量消耗體內脂肪，對藥劑的敏感度較高，加上氣候冷涼，行動較為遲緩，因此荔枝「盛花期前」正是防治的關鍵時機。