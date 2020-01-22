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春節連假天氣3階段 特別注意2變天時間

2020-01-22 07:38聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

明天就是小年夜了，天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，今明兩天全台灣各地都是相對穩定的晴到多雲天氣，不過要留意空氣品質，今天整個西半部都有可能達到對敏感族群不健康的橘色提醒等級，要避免在戶外從事劇烈運動。另外也要注意日夜溫差，早晚注意保暖

他說，昨天隨著台灣附近的冷空氣減弱，風向由東北風逐漸轉為偏東風到東南風之後，各地氣溫慢慢回升，今天清晨中部以北的氣溫有15到16度，南部和東部也有17到19度，雖然還是偏涼偏冷，不過和昨天清晨比較起來已經回升不少，昨天平地最低溫的淡水只有10.7度，今天已經回升到有16度左右。

他說，預計今天白天各地高溫多有24到27度，相對溫暖舒適。不過晴朗少雲的天氣還是要注意輻射冷卻造成的夜晚降溫，日夜溫差仍然可達十度左右，早出晚歸要多留意。

穩定的天氣可以持續到周六大年初一的白天，賴忠瑋表示，今天開始到大年初一前台灣附近都是受到偏東風到東南風的影響，天氣和今天類似。

他說，大年初一下半天起將有一波鋒面雲系伴隨冷空氣南下影響台灣，這波鋒面帶來的水氣較多，影響的範圍也較廣，幾乎全台灣在大年初二到初三兩天都會轉為有陣雨的天氣。初四起水氣逐漸減少，但是冷空氣再增強，只是逐漸轉為乾冷，預計中南部雨勢會明顯緩和，北部和東部雲量仍然偏多有局部短暫陣雨，連假最後一天的大年初五，也會是比較乾冷的天氣。

賴忠瑋表示，今年春節連續假期的天氣，大概可以分成溫暖舒適、濕冷和乾冷三種階段，無論是要返鄉或外出旅遊，都要準備相應的保暖衣物，以免著涼感冒。要特別注意兩個天氣轉變的時間，第一個就是大年初一的下半天起會轉為濕冷到大年初三，大年初四到初五則會逐漸轉為乾冷，不過溫度會再降得更低，中部以北有機會降到12到13度，空曠地區可能還會更低，高山地區在初四濕冷轉乾冷時有降雪的可能性，要特別注意路況。

春節前及連假初期天氣。圖／氣象局提供
春節前及連假初期天氣。圖／氣象局提供
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保暖淡水

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