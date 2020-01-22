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淪為街友的原因很複雜 逾7成是家庭因素

2020-01-22 07:22聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

長期服務街友的人安基金會，統計全台22個服務站2013年到2018年的565個新個案，超過七成是因被家人拋棄等家庭因素流落街頭，而非不願勞動。人安基金會表示，街友和你我一樣，都可能遭遇家庭不睦或變故，籲民眾撕去街友身上的汙名標籤，別再用異樣眼光看待。

人安基金會表示，人安基金會在全台各縣市都有服務據點，在開放複選的街友成因調查中，家庭因素占71%、失業占63.4%、無就業能力占25.1%、個人選擇占8%。

在人安基金會服務八年半的資深社工蔡宗儒說，他以前也以為街友是因為好吃懶做，投入服務才發現街友成因很複雜，外人看不出他們內心的傷。

公共關係暨社會資源部副組長施怡欣舉例，有些年邁者被兒女趕出家人，不願面對現實、申請斷絕親子關係，也就領不到補助，因而流落街頭。

關注街友議題的心理師陳忠寅對此表示，「家庭」是社會最小的單位，一個人若因疏遠、衝突而失去良好的家庭關係，不但會喪失歸屬感，也沒辦法再認同自己的存在價值。街友長期待在街頭，生活上只能思考怎麼滿足吃飽穿暖等最低需求，意志容易更消沉，進而失去人生的方向。

陳忠寅說，街友若要回家，回到原生家庭比婚姻家庭更容易。他舉例，人安基金會服務的阿明約20到30歲，家中父親重病在床，他一人要負擔全家的經濟壓力，但和母親相處不睦憤而離家。在社工與心理師的幫助下，化解母子二人的心結，如今阿明雖然沒有完全回歸家庭，但至少與原生家庭保持聯繫，衝突也較少了。

陳忠寅說，回到配偶身邊比較難，例如基金會羅東站有一個案許先生，年輕時是烘焙師，因誤入歧途入獄十多年，和妻兒關係疏遠。許先生出獄後想再度回歸家庭，妻兒卻不願再接納，因而流落街頭。人安基金會於是幫助許先生累積積蓄，期待重拾烘焙本業。

陳忠寅也說，家庭和諧不外乎三個原則：了解、付出、實踐承諾。他表示，家人除要明白彼此的個性、需求，最重要的是「願意付出」；許多家庭的衝突都來自「給予」與「被給予」間的不平衡。家人間也要多關心少批評、培養面對困難的共識、不放棄任何一個家人，才能維持正常的家庭功能。

街友超過七成是因被家人拋棄等家庭因素流落街頭，而非不願勞動。圖／人安基金會提供
街友超過七成是因被家人拋棄等家庭因素流落街頭，而非不願勞動。圖／人安基金會提供
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人安基金會社工夜訪街友。圖／人安基金會提供
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街友社工婚姻

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