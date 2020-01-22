街友尾牙4070桌送暖 橫跨16縣市讓寒士吃飽

百貨店家農曆年節多半停止營業，大家回家團聚，對街友來說是最艱困的一周。人安基金會創始人曹慶發現年節間的街友餓肚子，30年前發起街友尾牙「寒士吃飽」活動，拓展至今年有4070桌，照顧超過5萬人次街友與弱勢者。

投入此活動六年的人安基金會公共關係與社會資源部副組長施怡欣說，人安基金會逐年放寬報名資格，從街友擴展到單親媽媽、經濟弱勢家庭，參加者愈來愈多。領不到老人福利金的55到64歲族群，是最艱難的一群。

施怡欣說，台灣對弱勢的定義其實滿高，日本、歐美弱勢者約占10％，台灣只有1.97％，人安基金會就是想照顧那第2％至10％，被政府排除在外的社會邊緣人。

施怡欣表示，基金會總共36人，今年在全台16縣市辦4070桌尾牙，需要5000多萬元募款。人力少不打緊，找場地才是過程中最難的一環。

基金會最開始直接在街友聚集的地下道擺圓桌，後來改到火車站的騎樓。有幾年因租借地點不能開伙，改成園遊會，或是請中央廚房運大貨櫃車到現場。施怡欣表示，但認為沒熱食就少了過年味，五年前終於遇上社工學者引薦，取得總統府前廣場作為辦桌地，解決一大難題。

今年超過5萬人次參與，如果募款足夠，吃飯之餘也會發500元紅包或超商禮券，做為過年期間應急金。施怡欣說，參與者平常怕被看不起，少有社交活動。他們享受辦桌當下的熱鬧，即便彼此不認識，圍一桌吃飯還是聊得起來，也很喜歡義工和他們噓寒問暖的感覺。

施怡欣也分享幾個令她感動的身影。人安基金會曾收一名街友，入住服務站時，對方自稱曾是「混黑道的」，對輔導社工及義工比較兇。一場癌症改變該名街友，自覺想「彌補以前做錯的事情」，直到臨終前都高度投入基金會內外的志願服務，翻轉外界認為街友「好吃懶做」的形象。

另一名街友六年前因家庭關係流落街頭，在社工安排下有了工作，今年也順利退休，這幾年每年都捐3000元支持寒士尾牙。剛入住服務站時，他常抱怨站長「嘮嘮叨叨」、愛講大道理，但也因為多一分關注，讓這名街友變得有自信、願意外出找工作。在這之前，他覺得自己是被所有人放棄的人。