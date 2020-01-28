親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

整理包／武漢肺炎肆虐！日本出現首例境內感染 疫情、預防方法一次看

口罩禁出口爭議 攤開數據「台進口貨9成來自陸」

5大NG習慣讓你存不了錢 別再被「限定商品」吸引

2020-01-28 17:30聯合新聞網 綜合報導

許多人都會訂定理財目標，卻往往無法實現。示意圖/ingimage
許多人都會訂定理財目標，卻往往無法實現。示意圖/ingimage
分享

不少人在新的一年開始時，會訂定理財目標、發下宏願要好好存錢。但一年過後，卻只有少數民眾真正存到錢，問題到底出在哪裡呢？有日本網站就整理出普遍民眾存錢的5大NG習慣，就是它們讓一年過去了，你還存不到錢！

根據《Business Insider》報導，民眾應該從「認識自己」開始，若是現在有一包紅包，今天拿的話可以領取1萬元的現金，但假如選擇在6個月後才拿到，便能多得到5千元，那你會如何抉擇呢？那些願意現在節省一點生活費，把紅包留到半年後再領取的人通常比較容易存到錢；寧願拿比較少錢，也要現在就享受這份金錢的人往往無法成功儲蓄。關鍵就在後者因為習慣專注於當下，而沒有思考到未來，導致最後存不到錢。

此外，容易被「限定商品」吸引的人，時常衝動購入自己不需要的東西，只因為害怕過了今天就買不到了，卻沒有好好思考自己到底需不需要這項商品，如此的習慣將會造成民眾無形中浪費金錢。

習慣認為自己收入很低的民眾，潛意識中就覺得自己無法負擔生活開銷，因此也很難進行儲蓄。但只要適度管理支出，或是些微降低生活品質，就算收入不如預期，還是能夠成功存錢。

那些經常以各種理由犒賞自己的人，也容易掉入存不了錢的困境中。許多人會因為今天工作特別認真、意外得到獎金等理由，就購入小禮物獎勵自己。雖然有時候這對辛苦工作的自己來說是一種鼓勵，但長期下來民眾很可能就被自己寵壞了。

最後一個壞習慣，則是民眾對於用在孩子身上的花費往往認為是必須的，便毫不猶豫地購買某些商品，但實際上卻是不需要的。

只要擺脫以上5個習慣，跳脫過往的思考模式，新的一年你也能成功存到錢！

紅包

延伸閱讀

鴻海尾牙他最衰「痛失250萬大獎」！郭台銘一...

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看...

花1000多元買二手沙發 墊子掀開竟藏有12...

泰男中600萬彩券辭工作 半年後下場超慘

過年發紅包眉角多 民俗專家揭「禁忌」防漏財

過年包紅包用舊鈔沒誠意一定要新鈔？網：重要的...

相關新聞

周六陽光是錯覺暴冷探8度 一張圖看春節及返工天氣

2020-01-28 17:48

影／福壽山農場下雪了 遊客呼過癮

2020-01-28 16:33

中市賣出千萬元刮刮樂 中獎者送百注彩券分享好運

2020-01-28 16:19

高公局：國1可能塞到深夜 國5恐擠到明天凌晨2點

2020-01-28 16:13

排雲山莊積雪厚達25公分 玉管處呼籲無雪地經驗勿上山

2020-01-28 15:56

影／寒流助攻玉山積雪14公分 氣象局：可能持續下整日

2020-01-28 15:25

寒流發威16縣市10度以下！氣象局首發最冷的橙色燈號

2020-01-28 12:06

一個做了七、八年的夢 具有什麼含義？

2020-01-28 14:00

熱門景點周邊車仍多！預判明午後兩省道會現返工潮

2020-01-28 16:44

明起氣溫恐低於攝氏10度 國家災防中心籲民眾戒備

2020-01-28 14:52

年假尾聲這樣吃 營養師提供6餐盤口訣+一日菜單

2020-01-28 14:33

台中柳川變美了 春節來賞迪士尼公主花燈

2020-01-28 14:28

元宵節提完花燈 未耗盡的電池可再利用

2020-01-28 14:26

民宿有澳門旅客當晚要求退費 夫婦遭拒竟留1星負評

2020-01-28 14:18

上午10時起北上車潮湧現 高公局說下午6路段超塞

2020-01-28 13:29

合歡山徹夜候雪高山症失溫 雪季醫療團適時急救

2020-01-28 13:10

寒流來襲 嘉明湖山區一片銀白世界

2020-01-28 13:07

年後健身房甩肉怕武漢肺炎纏身 醫推隨身帶酒精棉片

2020-01-28 12:23

兒子想看「小綠人」！日本作家來台灣旅遊 手繪圖做足準備

2020-01-28 12:20

影／雪霸369山莊持續飄雪 雪季登山遵守3要1不

2020-01-28 12:09

國1路段接連「紫爆」 高公局建議趁高乘載或明再上路

2020-01-28 11:51

初四返工車潮 台88縣「紫爆」 國1、國5段也不到30公里

2020-01-28 11:19

氣溫還未探底！一張圖看寒流發威趨勢

2020-01-28 11:00

影／玉山大雪紛飛 沒有雪地裝備禁止上山

2020-01-28 10:42

澳門航線剛開就遇武漢肺炎 星宇公布3月底前取消航班

2020-01-28 10:28

1月29日黃瑪瑪人偶愛心快閃活動取消通知

2020-01-28 10:22

寒流來襲全台溼冷 高山有下雪機率

2020-01-28 10:15

初四北返車流量最大！高公局預估10點開始塞

2020-01-28 09:37

寒流發威全台急凍 周五清晨最冷低溫下探8度

2020-01-28 09:14

中南部也冷到有感 鄭明典：分裂高壓經海面時間短帶來低溫

2020-01-28 09:04

影／氣溫零下5.3度 玉山昨深夜起持續下雪

2020-01-28 08:36

早餐最該戒！減醣權威宣告 瘦身必守七大法則

2020-01-28 08:20

簡易飯水分離 冬天不發胖

2020-01-28 02:45

「鼠來寶拳」親子同樂 每招都是吉祥話

2020-01-28 02:44

飲食7撇步 過好年顧好胃

2020-01-28 02:44

脊梁山脈旅遊年 探訪原鄉文化

2020-01-28 02:32

2年來首波寒流…平地冷到8度 高山追雪有望

2020-01-27 22:52

影／快準備雪鏈！合歡山雪霰齊下 28日可望見絕美雪景

2020-01-27 22:36

2年來首波寒流報到！後天起乾冷4天 最冷下探8度

2020-01-27 20:22
看更多

熱門文章

不再錯過財神爺！今年一定發大財 初四這些禁忌要注意

2020-01-28 07:00

2年來首波寒流報到！後天起乾冷4天 最冷下探8度

2020-01-27 20:22

寒流發威16縣市10度以下！氣象局首發最冷的橙色燈號

2020-01-28 12:06

明天國道14大地雷路段曝光 國5恐狂塞16小時

2020-01-27 19:34

初三發大財！大樂透1.22億頭獎 新北林口一人獨得

2020-01-27 22:07

公館「陳三鼎」預告將回歸 粉絲興奮：期待新店開張

2020-01-28 11:14

氣溫還未探底！一張圖看寒流發威趨勢

2020-01-28 11:00

澳門航線剛開就遇武漢肺炎 星宇公布3月底前取消航班

2020-01-28 10:28

影／氣溫零下5.3度 玉山昨深夜起持續下雪

2020-01-28 08:36

寒流發威全台急凍 周五清晨最冷低溫下探8度

2020-01-28 09:14

早餐最該戒！減醣權威宣告 瘦身必守七大法則

2020-01-28 08:20

中南部也冷到有感 鄭明典：分裂高壓經海面時間短帶來低溫

2020-01-28 09:04

高公局：國1可能塞到深夜 國5恐擠到明天凌晨2點

2020-01-28 16:13

寒流來襲 嘉明湖山區一片銀白世界

2020-01-28 13:07

國道北上今最塞 3路段堵到凌晨

2020-01-27 22:52

國1路段接連「紫爆」 高公局建議趁高乘載或明再上路

2020-01-28 11:51

華山市場不只阜杭 這3間排隊名攤吃過嗎？

2020-01-28 11:21

每日星座運勢／處女輕鬆愉悅看事物 一切顯得美好

2020-01-28 00:00

寒流南下 晚間低溫將下探11度

2020-01-27 20:07

初三大樂透 18人一注獨得百萬紅包

2020-01-27 22:22

民宿有澳門旅客當晚要求退費 夫婦遭拒竟留1星負評

2020-01-28 14:18

2年來首波寒流…平地冷到8度 高山追雪有望

2020-01-27 22:52

影／快準備雪鏈！合歡山雪霰齊下 28日可望見絕美雪景

2020-01-27 22:36

強烈大陸冷氣團來襲 農委會籲農民加強防寒準備

2020-01-27 18:40

北上車潮湧現 國3、國5部分路段恐塞到凌晨2時

2020-01-27 18:42

年後健身房甩肉怕武漢肺炎纏身 醫推隨身帶酒精棉片

2020-01-28 12:23

影／福壽山農場下雪了 遊客呼過癮

2020-01-28 16:33

1月29日黃瑪瑪人偶愛心快閃活動取消通知

2020-01-28 10:22

太旺！他連刮5張都有獎 第6張中百萬

2020-01-27 22:52

初四返工車潮 台88縣「紫爆」 國1、國5段也不到30公里

2020-01-28 11:19

國道下午3起追撞事故 最多回堵4公里

2020-01-27 19:10

大樂透春節加碼大紅包 已有124人獨得百萬獎金

2020-01-28 12:52

兒子想看「小綠人」！日本作家來台灣旅遊 手繪圖做足準備

2020-01-28 12:20

春假先學會斷捨離！鼠年重新出發的5大秘訣

2020-01-27 18:30

明起氣溫恐低於攝氏10度 國家災防中心籲民眾戒備

2020-01-28 14:52

排雲山莊積雪厚達25公分 玉管處呼籲無雪地經驗勿上山

2020-01-28 15:56

影／寒流助攻玉山積雪14公分 氣象局：可能持續下整日

2020-01-28 15:25

中市賣出千萬元刮刮樂 中獎者送百注彩券分享好運

2020-01-28 16:19

上午10時起北上車潮湧現 高公局說下午6路段超塞

2020-01-28 13:29

貓咪挑嘴耍賴趴地抗議 主人嘆像「命案現場」網見照笑翻

2020-01-28 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top