5大NG習慣讓你存不了錢 別再被「限定商品」吸引

許多人都會訂定理財目標，卻往往無法實現。示意圖/ingimage 分享 facebook

不少人在新的一年開始時，會訂定理財目標、發下宏願要好好存錢。但一年過後，卻只有少數民眾真正存到錢，問題到底出在哪裡呢？有日本網站就整理出普遍民眾存錢的5大NG習慣，就是它們讓一年過去了，你還存不到錢！

根據《Business Insider》報導，民眾應該從「認識自己」開始，若是現在有一包紅包，今天拿的話可以領取1萬元的現金，但假如選擇在6個月後才拿到，便能多得到5千元，那你會如何抉擇呢？那些願意現在節省一點生活費，把紅包留到半年後再領取的人通常比較容易存到錢；寧願拿比較少錢，也要現在就享受這份金錢的人往往無法成功儲蓄。關鍵就在後者因為習慣專注於當下，而沒有思考到未來，導致最後存不到錢。

此外，容易被「限定商品」吸引的人，時常衝動購入自己不需要的東西，只因為害怕過了今天就買不到了，卻沒有好好思考自己到底需不需要這項商品，如此的習慣將會造成民眾無形中浪費金錢。

習慣認為自己收入很低的民眾，潛意識中就覺得自己無法負擔生活開銷，因此也很難進行儲蓄。但只要適度管理支出，或是些微降低生活品質，就算收入不如預期，還是能夠成功存錢。

那些經常以各種理由犒賞自己的人，也容易掉入存不了錢的困境中。許多人會因為今天工作特別認真、意外得到獎金等理由，就購入小禮物獎勵自己。雖然有時候這對辛苦工作的自己來說是一種鼓勵，但長期下來民眾很可能就被自己寵壞了。

最後一個壞習慣，則是民眾對於用在孩子身上的花費往往認為是必須的，便毫不猶豫地購買某些商品，但實際上卻是不需要的。

只要擺脫以上5個習慣，跳脫過往的思考模式，新的一年你也能成功存到錢！