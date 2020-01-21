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首度用光雕投影彩繪鐘樓 法鼓山邀民眾敲鐘過除夕

2020-01-21 20:44聯合報 記者陳宛茜／即時報導

除夕夜來法鼓山敲鐘，已成為台灣民眾度除夕的禪意選項，今年還多了魔幻詩意的光雕投影。2020年除夕夜，法鼓山首度採用光雕投影彩繪法華鐘樓，廣邀民眾於除夕(24日)晚間9點半至翌日凌晨整點40分，參與跨年撞鐘祈福活動，聆聽純淨的鐘聲安定身心，108響鐘聲將伴隨民眾辭舊迎新、洗滌心靈，共同迎接嶄新的一年。

法鼓山表示，法華鐘是法鼓山「鎮山之寶」，鐘樓對聯寫著：「靈山勝會今猶未散；法華鐘鳴眾聖涌現」，25公噸的青銅鐘體上，刻有7萬多字經咒，十分壯觀。

法鼓山今年融合數位科技與人文藝術，將光雕投影在法華鐘樓階梯與牆面，大眾隨著走上階梯，伴隨渾厚悠遠的鐘聲、清涼安心的法音，置身於草木水石的自然景致中，感受即景觀心殊勝，彷彿進入法華經的世界，共同聽聞佛陀絕妙法語。

「我們嘗試用自然景物的影像，訴說法華經的內涵。」協助影像設計的王世偉表示，光雕投影將融入法鼓山創辦人 聖嚴法師心靈環保的理念，讓民眾靜心感受鐘聲與環境氛圍；緩慢的光影流動，也將引領民眾將心安定。他表示，這次最大的突破是結合鐘樓地景、斜坡做影像透視，引領民眾穿越無限時空來到心靈淨土。

王世偉表示，影像中呈現鐘樓、水、環境的倒影，慢慢帶出山脈剪影、宇宙大地形成、蓮花幻化，最後水流入大海，象徵諸佛菩薩慈悲寬廣的悲願。當一波波海潮化為無數心燈昇起，猶如現場民眾所許下的好願，心心相連、願願相續，蘊藏法鼓山2020年的祝福與寓意。

法鼓山表示，除夕撞鐘會場將提供法華經中的四要品與大眾結緣。民眾在撞鐘後，還可至祈願觀音殿供燈許願、鈔經製作幸福御守，為長輩親友平安祈福。無法親臨現場的民眾，歡迎線上同步收看法鼓山網路電視台直播，在螢幕前聽聞鐘聲跨新年，詳情請上活動網站查詢

2020年除夕夜，法鼓山首度採用光雕投影彩繪法華鐘樓，廣邀民眾參與除夕跨年撞鐘祈...
2020年除夕夜，法鼓山首度採用光雕投影彩繪法華鐘樓，廣邀民眾參與除夕跨年撞鐘祈福活動。圖/法鼓山提供
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除夕夜聖嚴法師直播

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