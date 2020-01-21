狂犬病恐有北移趨勢 花蓮市首度確診白鼻心染病

白鼻心。圖／台北市立動物園提供 分享 facebook

防檢局今天指出，1月9日有一名花蓮市國福里民眾在自家庭院發現1隻虛弱且具神經症狀的白鼻心，送花蓮動植物防疫所救傷處置並經國立中興大學初篩疑似狂犬病陽性後，送畜衛所進一步確診，於今晚傍晚確診感染狂犬病，所幸並無人員遭咬傷。

此病例為花蓮市轄內第1例白鼻心確診狂犬病陽性案例，也是國內第8例，累計案例發生地區為9縣市85鄉鎮，疫情仍侷限於野生動物鼬獾為主。由於之前狂犬病疫情多出現在秀姑巒溪以南地區，花蓮市首度出現案例，顯示疫情有北移趨勢。

防檢局表示，已請花蓮動植物防疫所加強轄內動物巡視及疫情調查，並呼籲民眾如發現任何死亡野生動物，應通知所在地動物防疫機關處理，切勿自行處理。

防檢局說明，102年迄今年1月21日止，共檢測野生動物、犬、貓及蝙蝠有9941件，其中計有810例鼬獾、1例錢鼠、1例遭鼬獾咬傷後隔離觀察的幼犬及8例白鼻心確診感染狂犬病，其餘皆未檢出狂犬病。

防檢局呼籲民眾遵守「二不一要」，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗，即可避免狂犬病在人畜間傳播，違者可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

民眾如不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後盡速就醫，並通報所在地公所或動物防疫機關處置。