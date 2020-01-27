春假先學會斷捨離！鼠年重新出發的5大秘訣

新的一年剛開始，民眾可以開始訂定新的生活目標。圖/ingimage 分享 facebook

對新的一年有新的期待嗎？長達7天的農曆春假，民眾在家放鬆、休息之餘，也可以好好利用這段時間充電，在假期中放慢生活的步調，調整日常生活的節奏，與紛擾的人事物斷捨離，在新的一年重新開始。

根據《Business Insider》報導，民眾可以利用以下5個方式讓新年有新開始：

一、調整生活作息

重新調整每天的起床、就寢時間，睡滿6個小時以上，確保自己有充足的睡眠時間。另外也要注意水分的攝取，三餐在正常的時間下進食。難得有空閒的時光，翻出一直以來想吃的美食清單，親自下廚吧！

二、整理家中環境

先從最小的地方開始下手，玄關旁堆積如山的郵件，不論是信用卡單還是廣告信，取出重要文件後其餘的通通處理掉。再來是瓦斯爐、微波爐、冰箱及廚房周遭，污垢油漬累積了一年，趁這個時機通通清理乾淨。女孩們也別忘了整理自己的衣櫥，整齊收納過去來不及收好的夏裝。行有餘力的話，也可以買些有質感的擺飾讓家中增添新氣息。

三、大掃除斷捨離

果斷地刪除手機中沒在使用的APP、通訊錄裡沒再聯絡的朋友，想必能為你的手機清出不少空間。此外，也別忘了檢查自己有沒有訂閱到根本沒在使用的服務，像是各式線上串流影音平台、娛樂遊戲或是需要付費的修圖軟體。另外像是衣櫥裡好幾年都沒有穿過的衣服，也要下定決心斷捨離。

四、打造全新造型

新的一年嘗試新的髮型吧！請設計師為你打造新的造型，大膽嘗試新的妝容、跟老舊的化妝品說再見，適時的改變會讓整個人煥然一新。

五、做好完善計畫

民眾可以趁新的一年剛開始，購入新的手帳或行事曆，為這一年規劃行程、設定預算或是訂定新的目標。若是過去有積欠債務或是有人尚未還錢，也要安排還錢、收款的時程管理，為新的一年做好準備。